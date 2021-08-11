​Pasifik’teki ülkelerin sonu mu?

Bilim insanları, 1 buçuk santigrat derecenin üzerindeki küresel ısınmanın Pasifik ada ülkeleri için “felaket” olacağı konusunda uyardı. Uzmanlara göre yüzyıl içinde deniz seviyesinin yükselmesi, bölgedeki tüm ada ülkelerinin yok olmasına sebep olabilir. Bu ülkeler arasında Fiji, Palau ve Vanuatu gibi birçok küçük ada ülkesinin bulunduğu biliniyor.

DÜNYA ISINDIKÇA KRİZ ARTACAK

Pasifik ülkeleri, bölgedeki büyük gelgitler, uzun süreli kuraklık, yıkıcı kasırgalar ve su tabakalarında artan tuzluluk nedeniyle yaşanan mahsul yetiştirme sıkıntısı yüzünden uzun zamandır iklim krizi için oldukça hassas durumda görülüyor. Dünya ısındıkça da bu krizlerin sıklığının ve şiddetinin artması bekleniyor.

SERA GAZI KULLANIMI AZALMALI

Pasifik ülkeleri için uyarı, Hükûmetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin (IPCC) önceki gün küresel ısınmayla ilgili dönüm noktası olan raporunu yayımlamasının ardından geldi. Rapor, ısınmayı sanayi öncesi seviyelerin 1,5 derece üzerinde sınırlandırmak için sera gazı emisyonlarının yarıya indirilmesi gerektiğini gösterdi.

Dr. Nikola Casule

DENİZ SEVİYESİNDE YÜKSELME

Küresel ısınmanın yoğun etkileri dolayısıyla daha fazla tuzluluk ve deniz seviyesinde yükselme görüleceğini söyleyen Greenpeace Avustralya Pasifik’teki araştırma heyeti başkanı Dr. Nikola Casule ise “Bu Kiribati, Vanuatu, Solomon Adaları gibi yerlerin önemli kısımlarının yaşanmaz hale geleceği anlamına geliyor” dedi. Pasifik Adaları, üç büyük adalar grubundan oluşuyor. Bunlar Polinezya, Mikronezya ve Melanezya. Bu bölgede Cook Adaları, Fiji, Kiribati, Mikronezya, Marşal Adaları, Nauru, Niue, Palau, Papua Yeni Gine, Samoa, Solomon Adaları, Tonga, Tuvalu ve Vanuatu gibi birçok küçük ada ülkesi bulunuyor.

Satyendra Prasad

Beklenenden daha yakın

Fiji’nin Birleşmiş Milletler (BM) Büyükelçisi Satyendra Prasad, “IPCC raporu çok endişe verici. Pasifik’te deniz seviyesinin yükselmesi, alçak arazilerin kaybı ve yüzyılın sonunda tüm bölge ülkelerinin ortadan kaybolma ihtimali gibi düşündüğümüz bazı felaket senaryoları rapora göre daha yakın bir zamanda gerçekleşecek” ifadelerini kullandı.