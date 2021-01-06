Dünya Paşinyan karantinaya alındı
ASYA

Paşinyan karantinaya alındı

Ermenistan Başbakanlık Sözcüsü Mane Gevorgyan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın karantinaya girdiğini açıkladı. Paşinyan'ın neden karantinaya alındığına dair bilgi paylaşılmadı.

Haber Merkezi Diğer
Nikol Paşinyan
Nikol Paşinyan

Ermenistan Başbakanlık Sözcüsü Mane Gevorgyan, yaptığı açıklamayla Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın karantinaya girdiğini duyurdu. Başbakanlık sözcüsü, Paşinyan'ın Kovid-19’a yakalanıp yakalanmadığı veya temaslı olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşmadı.

Cumhurbaşkanı Sarkisyan koronavirüse yakalandı

Paşinyan, Ortodoks Ermenilerin kutladıkları Noel Bayramı için başkent Erivan'daki Aziz Georgiy Kilisesi'nde düzenlenen ayine katılmamıştı. Paşinyan, 2020 yazında Kovid-19 hastalığını geçirmişti. Dün Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'ın koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı.

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