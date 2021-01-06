Paşinyan karantinaya alındı

Ermenistan Başbakanlık Sözcüsü Mane Gevorgyan, yaptığı açıklamayla Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın karantinaya girdiğini duyurdu. Başbakanlık sözcüsü, Paşinyan'ın Kovid-19’a yakalanıp yakalanmadığı veya temaslı olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşmadı.
Cumhurbaşkanı Sarkisyan koronavirüse yakalandı
Paşinyan, Ortodoks Ermenilerin kutladıkları Noel Bayramı için başkent Erivan'daki Aziz Georgiy Kilisesi'nde düzenlenen ayine katılmamıştı. Paşinyan, 2020 yazında Kovid-19 hastalığını geçirmişti. Dün Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'ın koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı.