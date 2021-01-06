Paşinyan karantinaya alındı

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Mamak’ta parklar revize ediliyor: Şehit Ercan Uygun parkı yeni yüzüyle nefes aldıracak

Yaptığı parklarla halkının sosyal ve sportif yaşantısına önemli katkı sağlayan Mamak Belediyesi, yeni yaptığı parkların yanı sıra eskimiş parkları revize ederek nitelikli hale getiriyor.