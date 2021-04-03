Dünya Putin ile görüşecek Paşinyan koronavirüse karşı kendini karantinaya aldı
AVRUPA

Paşinyan koronavirüse karşı kendini karantinaya aldı

Putin ile görüşecek Paşinyan koronavirüse karşı kendini karantinaya aldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Dağlık Karabağ başta olmak üzere bölgesel konuları görüşmeye hazırlanan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, korona virüs salgınına karşı herhangi bir sürprizle karşılaşmamak için kendisini karantinaya aldı.

Haber Merkezi İHA
Paşinyan koronavirüse karşı kendini karantinaya aldı
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan önümüzdeki 7 Nisan’da Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme gerçekleştirecek.

Paşinyan, korona virüs salgınına karşı herhangi bir sürprizle karşılaşmamak için kendisini karantinaya aldı.

Dağlık Karabağ başta olmak üzere bölgesel konular ve iki ülke arasındaki ilişkilerin ele alınacağı görüşmeye hazırlanan Paşinyan, korona virüs salgınına karşı herhangi bir sürprizle karşılaşmamak için kendisini karantinaya aldı.

Paşinyan’ın danışmanlarından Mane Gorgyan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Paşinyan’ın Putin ile görüşmesinden önce 2 Nisan’dan beri ofisinden çalıştığını ve gündeme dair konularda çalışmalarına ofisinden devam ettiğini ifade etti.

  • Gorgyan ayrıca, Paşinyan’ın planlı bir programa göre ikili görüşmelerine devam ettiğini belirtti.

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