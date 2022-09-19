Dünya Paşinyan kuşatma altında
ASYA

Paşinyan kuşatma altında

Türkiye ile iyi ilişkiler isteyen ve “Toprak karşılığı barışa razıyım” diyen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan hem ülke içinden hem diaspora Ermenilerinden gelen çifte baskıyla karşı karşıya. ABD ve Fransa’da güçlü lobilere sahip olan diaspora hiçbir şekilde Türkiye ile yakınlaşma istemiyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Paşinyan kuşatma altında
Arşiv

Azerbaycan’la Ermenistan arasında geçtiğimiz hafta yaşanan çatışmaların ardından gözler yeniden Güney Kafkaslar’a çevrildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 13 Eylül sabah erken saatlerde “bölücü Ermeni grupların” sınırdaki Azerbaycan mevzilerine yakın bölgelere mayın döşemeye kalkışması üzerine, Azeri askerlerin bu eyleme karşılık verdiği belirtmişti. Tarafların kayıpları hakkında farklı açıklamalar yapılırken, en az 79 Azeri askerin şehit olduğu belirtildi. Ermenistan’ın kaybının ise 100’den fazla olduğu ifade ediliyor.

Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev, sınırda yaşananları “barış sürecine yönelik bir provokasyon” şeklinde tanımlarken, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın hem ülkesinin içinden hem de dışarıdan gelen baskılarla karşı karşıya kaldığı belirtiliyor. Başkent Erivan’daki başbakanlık binaları, sık sık öfkeli göstericilerin sloganlarına hedef oluyor. Paşinyan, istifa etmesi yönündeki çağrılara direniyor.

DİASPORA İSTEMİYOR

Geçtiğimiz günlerde yaptığı “Barış için toprak vermeye hazırım” açıklamasıyla gündeme gelen Ermenistan Başbakanı Paşinyan, ülke içindeki aşırı milliyetçilerin yanı sıra yurtdışında yaşayan Ermenilerin de baskısı altında. Özellikle ABD ve Fransa’da çok güçlü lobilere sahip olan Ermeni Diasporası, Paşinyan’ın Azerbaycan ve Türkiye ile hiçbir şekilde barış yapmaması için gayret gösteriyor. Elindeki ekonomik ve siyasi gücü kullanan Diaspora, başlattığı karalama kampanyasıyla dünya basınında Azerbaycan ve Türkiye aleyhine haberlerin çıkmasına neden oluyor.

İRAN FAKTÖRÜ

Güney Kafkasya’da suların durulmasını istemeyen bir diğer dış faktörün de İran olduğu kaydediliyor. 2020’de yaşanan ve 44 gün süren İkinci Karabağ Savaşı’nda açık bir şekilde Ermenistan’ı destekleyen İran, geçtiğimiz hafta yaşanan çatışmaların ardından yalnızca Ermenistan askerleri için taziye yayınlamasıyla tavrını belli etti. İran’ın istihbarat ve lojistik desteği sağlamak suretiyle Ermenistan ordusunu Azerbaycan’a karşı güçlendirmeye çalıştığı belirtiliyor.

Nikol Vovayi Paşinyan
Nikol Vovayi Paşinyan

Gazetecilikten siyasete

Ermenistan Başbakanı Nikol Vovayi Paşinyan, basın-yayın dünyasını yakından tanıyan bir gazeteci olarak kariyerine başladı. 1998’de, henüz 23 yaşındayken kendi gazetesini kuran Paşinyan, özellikle ikinci Ermenistan Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan’a olan keskin muhalefetiyle tanındı. Ülkesinin Rusya ile “fazla yakın” olduğundan şikâyet eden Paşinyan, bunun yerine Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesini savunmasıyla dikkatleri üzerine çekti. Temmuz ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Paşinyan, Türkiye’den gelecek bütün olumlu mesajların Erivan’da karşılık bulacağını kaydetmişti.

Paşinyan'dan 'Karabağ'ı işgal ettik' itirafı
DÜNYA
Paşinyan'dan 'Karabağ'ı işgal ettik' itirafı

Paşinyan: Barış için toprak vermeye hazırım
DÜNYA
Paşinyan: Barış için toprak vermeye hazırım
5 gollü maçta Fırtına kazandı

5 gollü maçta 'Fırtına' kazandı

​Trabzonspor, 2-0 yenik duruma düştüğü maçtan galip ayrıldı.
Fenerbahçeden farklı galibiyet

Fenerbahçe'den farklı galibiyet

​Fenerbahçe, Alanyaspor'u 5-0 mağlup ederek milli araya moralli girdi.
İstanbulda 14 ilçede 8 saati bulacak elektrik kesintisi

İstanbul'da 14 ilçede 8 saati bulacak elektrik kesintisi

​Genel Başkan Devlet Bahçeli Kayseri'de konuşuyor.

KPSS'ye girenler dikkat

KPSS'ye girenler dikkat

Temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı.

​Son üç yılda tam 30 kez patladı: Caddeler yine göle döndü.

MHP Lideri Bahçeli: Sevr'de aklı kalmış olanlar var
Gündem

MHP Lideri Bahçeli: Sevr'de aklı kalmış olanlar var

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Kayseri'de 'Aday Belli Kara Net' mitinginde konuştu. Bahçeli, ''Türkiye geçmişinden kaçan ülke konumunda düşürülmek isteniyor. Sevr'de aklı kalmış olanlar var. Zulüm cephesi zillet ittifakı denge kaybına uğrasın. Anket şirketlerini, kiralık gazetecileri parayla yemleyip yalan rüzgarı estiriyorlar. Adayımızdan da kararımızdan asla vazgeçmeyiz. Sözümüz senet özümüz kefildir. Bizim adayımız belli, kararımız nettir. 2023 yılında cumhurbaşkanı adayımız; Recep Tayyip Erdoğan'dır'' açıklamasında bulundu.
Japonya'da 100 yaş üstü nüfusta yeni rekor
Dünya

Japonya'da 100 yaş üstü nüfusta yeni rekor

Yarın, Yaşlılara Saygı Günü'nü kutlamaya hazırlanan Japonya’da Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı ülkede yaşayan 100 yaş ve üzeri kişilerle ilgili güncel verileri kamuoyuyla paylaştı. Resmi verilere göre, 100 yaş ve üzeri insan sayısı 52 yıl üst üste artış göstererek 90 bin 526'ya ulaştı.
Gazeteci Ersin Çelik: LGBT dayatmasına karşı yapılan bu yürüyüş bütün toplumlara sirayet edecek
Gündem

Gazeteci Ersin Çelik: LGBT dayatmasına karşı yapılan bu yürüyüş bütün toplumlara sirayet edecek

Küresel bir çeteye dönüşen LGBT lobisinin dayatmasına 'dur' demek için onbinlerce kişi Saraçhane Parkı'nda buluştu. Anne, baba, genç, çocuk onbinlerce kişinin katılım gösterdiği Büyük Aile Yürüyüşü'nde yenisafak.com Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik açıklamalarda bulundu. Çelik, bu yürüyüşün ülke sınırları içerisinde kalmayacağını ve bütün toplumlara sirayet edeceğini belirterek LGBT'ye karşı atılacak devasa adımların ilki olduğunu söyledi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.