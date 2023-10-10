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Dünya

Paşinyan Putin'in katılacağı BDT liderler zirvesine gitmeme kararı aldı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Kırgızistan'da düzenlenecek olan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katılacağı Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) zirvesine katılmama kararı aldı. Paşinyan eylül ayında, Putin'in tutuklanmasını içeren Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin kararlarını bağlayıcı olarak kabul eden Roma Tüzüğü’nü onaylayacağını söylemişti.

20:53 . 10/10/2023 Salı
AA
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te 13 Ekim'de düzenlenecek Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üyesi ülkelerin devlet başkanları zirvesine katılmayacağı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te 13 Ekim'de düzenlenecek olan Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üyesi ülkelerin devlet başkanları toplantısı ele alındı.

Paşinyan, görüşmede, bazı nedenlerden dolayı BDT zirvesine katılamayacağını dile getirdi.

Ermenistan, KGAÖ tatbikatına da katılmamıştı

Ermenistan Silahlı Kuvvetleri, Kırgızistan'ın ev sahipliğinde dün başlayan Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Barış Gücü ortak tatbikatına da katılmamıştı.

BDT dönem Başkanı Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un başkanlığında başkent Bişkek'te 13 Ekim Cuma günü BDT üyesi ülkelerin devlet başkanları zirvesi yapılacak.

Zirveye Putin de katılıyor

Zirveye, BDT üyesi Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan, Azerbaycan, Belarus ve Rusya devlet başkanları katılacak.



#Bağımsız Devletler Topluluğu
#Ermenistan Başbakanı
#Nikol Paşinyan
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