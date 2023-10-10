Paşinyan Putin'in katılacağı BDT liderler zirvesine gitmeme kararı aldı

Son dönemde Rusya ile Ermenistan arasında esen soğuk rüzgarları kuvvetlendirecek yeni bir gelişme yaşandı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, bölgede çatışmalar her alevlendiğinde Rusya'yı işaret ederek 'büyük koruyucuya' başvurmanın sürdürülemez olduğunu ifade edip, "Bizi koruması için artık Rusya'ya bel bağlayamayız." dedi.