Paşinyan Putin'in katılacağı BDT liderler zirvesine gitmeme kararı aldı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te 13 Ekim'de düzenlenecek Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üyesi ülkelerin devlet başkanları zirvesine katılmayacağı bildirildi.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te 13 Ekim'de düzenlenecek olan Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üyesi ülkelerin devlet başkanları toplantısı ele alındı.
Paşinyan, görüşmede, bazı nedenlerden dolayı BDT zirvesine katılamayacağını dile getirdi.
Ermenistan, KGAÖ tatbikatına da katılmamıştı
Ermenistan Silahlı Kuvvetleri, Kırgızistan'ın ev sahipliğinde dün başlayan Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Barış Gücü ortak tatbikatına da katılmamıştı.
BDT dönem Başkanı Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un başkanlığında başkent Bişkek'te 13 Ekim Cuma günü BDT üyesi ülkelerin devlet başkanları zirvesi yapılacak.
Zirveye Putin de katılıyor
Zirveye, BDT üyesi Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan, Azerbaycan, Belarus ve Rusya devlet başkanları katılacak.