Dünya Paşinyan Türkiye ile diyalog çok olumlu
ASYA

Paşinyan: Türkiye ile diyalog çok olumlu

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinde diyaloğun olumlu ilerlediğini söyledi. El Cezire'ye konuşan Paşinyan, Türkiye ile 30 yıldır kapalı olan sınırın açılmasını umduklarını ifade etti.

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Haber Merkezi Diğer
Paşinyan: Türkiye ile diyalog çok olumlu
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinde gelinen son noktayı Katar merkezli El Cezire televizyonuna değerlendirdi.

  • "Ankara-Erivan arasındaki ilişkileri normalleştirmenin yolu nedir?" sorusuna yanıt veren Paşinyan, İki ülke arasında özel temsilciler aracılığıyla diyalog başlatıldığını hatırlattı. "Diyalog çok olumlu, somut sonuçlar elde edeceğimizi umuyoruz" dedi.

Ermenistan Başbakanı, 30 yıldır kapalı olan sınırın açılabilmesini umduklarını dile getirdi.

Azerbaycan ile sınır komisyonu

Nikol Paşinyan, ülkesinin Azerbaycan ile ilişkilerine de değindi. İki ülke arasında sınır komisyonu oluşturduklarını söyledi.

  • "Uluslararası ortaklarımızın da desteğiyle ve doğrudan yaptığımız çalışmalar sonucunda sınırlarımızı belirleyebileceğimizi umuyoruz."

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