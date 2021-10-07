Dünya Paşinyandan Karabağı işgal ettik itirafı
ASYA

Paşinyan'dan 'Karabağ'ı işgal ettik' itirafı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Karabağ'ı işgal ettiklerini itiraf etti. Ermeni diasporası üyeleriyle bir araya gelen Paşinyan, "Savaşı önlemenin tek koşulunun toprakların geri verilmesi olduğu anlaşılmalıdır. Bu yüzden Karabağ'ı geri vermek zorunda kaldık" dedi. Paşinyan ayrıca dolaylı bir şekilde Karabağ'ı 'ellerinde tutabileceklerine kimsenin inanmadığını' söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Paşinyandan Karabağı işgal ettik itirafı
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan

Azerbaycan ordusu, geçtiğimiz yıl 44 günde tarihi bir zafer elde ederek Ermenistan işgali altındaki toprağı Karabağ'ı geri almıştı.

PAŞİNYAN İTİRAF ETTİ

Litvanya'ya ziyarette bulunan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkedeki Ermeni toplumu ile bir araya geldiği görüşmede, Karabağ'ı işgal ettikleri itirafında bulundu.

Görsel: BBC News Azərbaycanca
Görsel: BBC News Azərbaycanca

"VERMEK ZORUNDA KALDIK"

Paşinyan, "Savaşı önlemenin tek koşulunun toprakların geri verilmesi olduğu anlaşılmalıdır. Geri vermek zorunda kaldık. Onları tutmak yanlıştı. Aslında yedi ilçeyi koşulsuz iade etmeliydik" dedi.

"NEDEN EV YAPMADIK?"

Konuşmasında Ermenistan'ın Karabağ'ı işgal etmesinin ardından Şuşa'da hiç ev yapılmadığını söyleyen Paşinyan, "Bunun nedeni nedir?" diye sordu.

"ELİMİZDE TUTAMAZDIK"

Katılımcılardan birinin cevabı üzerine de "Karabağ'ı elimizde tutabileceğimizden kimse emin değildi. Sen söyledin ben söylemedim" şeklinde konuştu.

Ermenistan'a neden yardım etmiyorsunuz diye soran gence Macron'dan cevap: Orası Azerbaycan toprağı
OYNAT 00:13
Ermenistan'a neden yardım etmiyorsunuz diye soran gence Macron'dan cevap: Orası Azerbaycan toprağı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Ermenistan için yardım toplayan bir derneğe destek ziyaretinde bulundu. Ziyaret esnasında bir Ermeni genç, Macron'a, 'Dağlık Karabağ'ya müdahale etmek için sizi engelleyen nedir?' sorusunu yöneltti. Fransa Cumhurbaşkanı ise gencin sorusuna 'Uluslararası hukuka, Birleşmiş Milletler'in tanımlamasına göre Dağlık Karabağ bölgesi Azerbaycan toprağıdır. Egemen devletin talebi olmadıkça da müdahale etme hakkınız yoktur' diyerek cevap verdi.
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