Paşinyan'dan KGAÖ tehdidi: Aksi takdirde ayrılırız

Ermenistan, aralarında Rusya'nın da bulunduğu altı uluslu askeri ittifakın sorumluluk alanının tanımlanmaması halinde Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nden (KGAÖ) ayrılmakla tehdit etti.

Açıklamayı, daha önce benzer bir tehditte bulunan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan yaptı.

Paşinyan, "Eğer KGAÖ, örgütün sorumluluk alanının Ermenistan'da neresi olduğu sorusuna yanıt verirse ve bu bizim vizyonumuza da uyarsa aramızdaki meselenin çözülmüş olduğunu kabul edeceğiz." dedi.