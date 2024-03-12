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Dünya

Paşinyan'dan KGAÖ tehdidi: Aksi takdirde ayrılırız

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, KGAÖ'nün sorumluluk alanının belirlenmesi gerektiğini söyledi. Ermenistan Başbakanı, "Aksi takdirde ayrılacağız" dedi.

14:19 - 12/03/2024 Salı
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Nikol Paşinyan
Nikol Paşinyan

Ermenistan, aralarında Rusya'nın da bulunduğu altı uluslu askeri ittifakın sorumluluk alanının tanımlanmaması halinde Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nden (KGAÖ) ayrılmakla tehdit etti.


Açıklamayı, daha önce benzer bir tehditte bulunan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan yaptı.


Paşinyan, "Eğer KGAÖ, örgütün sorumluluk alanının Ermenistan'da neresi olduğu sorusuna yanıt verirse ve bu bizim vizyonumuza da uyarsa aramızdaki meselenin çözülmüş olduğunu kabul edeceğiz." dedi.


"Aksi takdirde Ermenistan KGAÖ'den ayrılacak"


Başkent Erivan'da basın toplantısı düzenleyen Paşinyan, "Aksi takdirde Ermenistan KGAÖ'den ayrılacak. Ne zaman olduğunu söyleyemem." ifadelerini kullandı.


Paşinyan, Erivan'ın KGAÖ'nün Ermenistan'daki sorumluluk alanına ilişkin bir yanıt beklediğini, Ermenistan'ın örgüt ile ilişkilerde sorun yaratmadığını söyledi.


Üyeliklerini dondurdular


Ermenistan Başbakanı Paşinyan, "Sorumluluk alanı sorusunu gündeme getirdiğimiz andan itibaren ortaya çıktılar." diye ekledi.


Paşinyan, Fransız televizyonu France24'e verdiği röportajda, KGAÖ'ye katılımlarını askıya aldıklarını duyurmuştu.


Ermenistan'dan Rusya liderliğindeki ittifaka tepki


Ermenistan'ın KGAÖ ile farklılıkları, Azerbaycan'ın 2020 sonbaharında 44 gün süren savaş sırasında Karabağ bölgesinin çoğunu ve komşu 7 bölgeyi kurtarmasıyla başladı.


Erivan, Rusya liderliğindeki askeri bloğa, Azerbaycan'ın uluslararası alanda tanınan topraklarını özgürleştirmesini engellemediği için tepkili.




#Nikol Paşinyan
#Ermenistan
#KGAÖ
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