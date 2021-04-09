Dünya Paşinyandan Rusyaya "Hava savunmamızı siz sağlayın" talebi
ASYA

Paşinyan’dan Rusya’ya "Hava savunmamızı siz sağlayın" talebi

Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda Türk SİHA’ları karşısından çaresiz kalan Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan’ın, Rusya Devlet Başkanı Putin’e "Rus hava savunma ağına bağlanmak istiyoruz" talebinde bulunduğu öne sürüldü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Paşinyan’dan Rusya’ya Hava savunmamızı siz sağlayın talebi
Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Moskova'da bir araya geldi.

Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgalindeki Karabağ topraklarını 44 gün içinde geri alarak tarihi bir zafer kazanmıştı.

Türk SİHA'ları çaresiz bırakmıştı

Azerbaycan’ın zaferinde önemli pay sahibi olan ve başarısı sık sık dünya medyasında kendine yer bulan Türk SİHA’ları, Ermenistan tarafını çaresiz bırakmıştı.

Rusya ziyaretinde gündeme getirdi

Ermenistan’ın sahip olduğu hava savunma sistemlerinin İHA’lara karşı etkisizliği, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın Rusya ziyaretinde gündeme geldi.

Putin'den bizzat talepte bulundu

Rus gazetesi Kommersant’in haberine göre, Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşen Paşinyan, Ermenistan'ın Rus hava savunma ağına bağlanmak istediğini iletti.

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