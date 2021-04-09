Paşinyan’dan Rusya’ya "Hava savunmamızı siz sağlayın" talebi

Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgalindeki Karabağ topraklarını 44 gün içinde geri alarak tarihi bir zafer kazanmıştı.
Türk SİHA'ları çaresiz bırakmıştı
Azerbaycan’ın zaferinde önemli pay sahibi olan ve başarısı sık sık dünya medyasında kendine yer bulan Türk SİHA’ları, Ermenistan tarafını çaresiz bırakmıştı.
Rusya ziyaretinde gündeme getirdi
Ermenistan’ın sahip olduğu hava savunma sistemlerinin İHA’lara karşı etkisizliği, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın Rusya ziyaretinde gündeme geldi.
Putin'den bizzat talepte bulundu
Rus gazetesi Kommersant’in haberine göre, Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşen Paşinyan, Ermenistan'ın Rus hava savunma ağına bağlanmak istediğini iletti.