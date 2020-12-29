Dünya Karabağda SİHAlara karşı ağır kayıplar veren Ermenistan Rusyadan İHA satın almak istiyor
ASYA

Karabağ'da SİHA'lara karşı ağır kayıplar veren Ermenistan Rusya'dan İHA satın almak istiyor

Dağlık Karabağ savaşında Azerbaycan'a karşı ağır bir hezimete uğrayan Ermenistan yeni İHA'ların peşinde. Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın Rusya'dan Orlan-10 İHA'ları alacağı belirtiliyor.

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Ermenistan Rusya'da Orlan-10 İHA'ları satın alacak.
Ermenistan Rusya'da Orlan-10 İHA'ları satın alacak.

Dağlık Karabağ savaşında Azerbaycan'a karşı ağır kayıplar veren Ermenistan İHA arayışında. Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın Rusya'dan Orlan-10 İHA'ları alacağı belirtiliyor.

TESLİMAT ÖNÜMÜZDEKİ YIL BAŞLAYACAK

Ermenistan Savunma Bakanlığı İHA alışverişi için Rusya ile görüşüyor. Teslimatın önümüzdeki yıl başlaması planlanıyor.

Ermenistan ordusu Azerbaycan ordusu karşısında büyük bir hezimet yaşamış, ordunun verdiği kayıplar ülkede günlerce süren iç karışıklığa neden olmuştu.

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ savaşında İHA ve SİHA kullanımı ile elde ettiği üstünlük dış basında aylarca konuşulmuştu.

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Orlan-10 İHA'ları 2010'ların başında geliştirilen ve 2015'te hizmete sunulan, Rus ordusuna ait küçük İHA'lar olarak biliniyor.

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