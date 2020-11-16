Paşinyan’dan istifa açıklaması: Görevimin başındayım

Azerbaycan ordusu karşısında tarihi hezimete uğrayan Ermenistan'ın işgal altında tuttukları Dağlık Karabağ'dan çekilme kararı ülkede protestolara yol açtı.
Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifa etmesi için binlerce kişi sokaklara döküldü. Protestolar devam ederken Paşinyan çağrılara ilişkin açıklama yaptı.
"Gündemim ülkedeki istikrar"
Muhalefetin ve halkın istifa talebini yorumlayan Ermenistan Başbakanı, “Görevimin başındayım” diyerek gündeminin sadece ülkede güvenlik ve istikrarın sağlanması olduğunu söyledi. Paşinyan, Karabağ'daki mevcut durumdan kendisinin sorumlu olduğunu belirtti.