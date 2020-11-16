Paşinyan’dan istifa açıklaması: Görevimin başındayım

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Kayıp Fatma'nın annesi: Kızımın evlenmesine onay vermemiz için 50 bin TL teklif edildi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, babası ile kahvaltı yaptıktan sonra ortadan kaybolan Fatma Sarı'dan (16), 3 aydır haber alınamıyor. Kızının İzmir'in Kiraz ilçesinin kırsal Olgunlar Mahallesi'ndeki Olcay S. tarafından kaçırıldığını ileri süren Afife Betül Sarı (42), "Kızımın yaşı küçük olduğu için kaçırdığı kişinin ailesi, evlenmeleri için gereken onayı vermemiz için 50 bin lira teklif etti. Kabul etmedim" dedi. Eşi Mustafa Sarı (48) da kızını kaçıran kişilerin kendilerini televizyon programlarına çıkmamaları için tehdit ettiklerini söyledi.