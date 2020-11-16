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Dünya Paşinyandanistifa açıklaması Görevimin başındayım
ASYA

Paşinyan’dan istifa açıklaması: Görevimin başındayım

Azerbaycan ordusu karşısında tarihi hezimete uğrayan Ermenistan tarafında, binlerce kişi Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın istifası için sokaklara döküldü. İstifa etmeyi düşünmediğini söyleyen Paşinyan “Gündemimde ülkedeki güvenlik ve istikrar var" dedi.

Haber Merkezi Diğer
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan

Azerbaycan ordusu karşısında tarihi hezimete uğrayan Ermenistan'ın işgal altında tuttukları Dağlık Karabağ'dan çekilme kararı ülkede protestolara yol açtı.

Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifa etmesi için binlerce kişi sokaklara döküldü. Protestolar devam ederken Paşinyan çağrılara ilişkin açıklama yaptı.

Paşinyan kayıp
DÜNYA
Paşinyan kayıp

"Gündemim ülkedeki istikrar"

Muhalefetin ve halkın istifa talebini yorumlayan Ermenistan Başbakanı, “Görevimin başındayım” diyerek gündeminin sadece ülkede güvenlik ve istikrarın sağlanması olduğunu söyledi. Paşinyan, Karabağ'daki mevcut durumdan kendisinin sorumlu olduğunu belirtti.

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