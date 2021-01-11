Dünya Paşinyanın olaylı Rusya ziyareti Uçağı havadayken geri döndü
ASYA

Paşinyan’ın olaylı Rusya ziyareti: Uçağı havadayken geri döndü

Ermenistan’da muhalifler, Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın Rusya’ya hareketini engellemeye çalışarak "Aliyev'in anlaşmasını onaylarsan ülkeye giremezsin" demişti. Paşinyan’ın uçağı, Rusya’ya iniş yapmadan önce Moskova yakınlarında geri dönüş yaptı. Bir süre sonra uçak, rotası yeniden Moskova’ya çevrilerek havalimanına indirildi.

Haber Merkezi Diğer
Paşinyan'ın uçağının Rusya'ya inmeden önce izlediği rota.
Paşinyan'ın uçağının Rusya'ya inmeden önce izlediği rota.

Ermenistan’da muhalifler, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmek üzere Rusya'ya gidecek olan Ermenistan Başbakan Nikol Paşinyan’ı, Rusya’ya hareketi öncesi tehdit etmişti.

Ermenistan'da muhaliflerden Paşiyan'a açık tehdit: Moskova'da Aliyev'in anlaşmasını onaylarsan ülkeye giremezsin
DÜNYA
Ermenistan'da muhaliflerden Paşiyan'a açık tehdit: Moskova'da Aliyev'in anlaşmasını onaylarsan ülkeye giremezsin

“Paşinyan yasadışı bir lider, Ermenistan'ı temsil etmiyor ve imzalayacağı belgelerin yasal bir gücü olmayacak. Eğer Moskova'da herhangi bir belge imzalarsa Ermenistan hava sahası onun için kapatılacaktır” diyen muhalifler, Paşinyan'ın yolunu kesmişlerdi.

Moskova'ya yaklaşırken geri döndü

Yolun göstericilerden temizlenmesinin ardından yola çıkan Paşinyan’ı taşıyan uçak, Moskova yakınlarında rotasını geri çevirdi. Bir süre boyunca ters istikamete doğru ilerleyen uçak, daha sonra rotası yeniden Moskova’ya döndürülerek havalimanına indirildi.

'Görüşmekten vazgeçti' iddiası

Olaylı yolculuk, Azerbaycan’ın Karabağ zaferi sonrası tepkilerin odağında olan Paşinyan’ın, tehditler sonrası “görüşmekten havadayken vazgeçti” yorumlarına neden oldu.

Rusya'da Karabağ zirvesi başladı: Aliyev ve Paşinyan bir araya geldi
DÜNYA
Rusya'da Karabağ zirvesi başladı: Aliyev ve Paşinyan bir araya geldi
Abone Ol Google News
Bu kez mahalleliye sopayla saldırdı

Bu kez mahalleliye sopayla saldırdı

Çaydanlıkla polise saldıran kadın serbest kalınca ortalık karıştı.
Çocuklarının ekmek kapısı oldu

Çocuklarının ekmek kapısı oldu

Sokaklardan topladığı kitaplarla dükkan açtı.
Yunanistanda yüz yüze eğitim başladı: Öğrenciler koronavirüsten pencere ve battaniye ile korunacak

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.