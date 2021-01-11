Paşinyan’ın olaylı Rusya ziyareti: Uçağı havadayken geri döndü

Ermenistan’da muhalifler, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmek üzere Rusya'ya gidecek olan Ermenistan Başbakan Nikol Paşinyan’ı, Rusya’ya hareketi öncesi tehdit etmişti.

DÜNYA Ermenistan'da muhaliflerden Paşiyan'a açık tehdit: Moskova'da Aliyev'in anlaşmasını onaylarsan ülkeye giremezsin

“Paşinyan yasadışı bir lider, Ermenistan'ı temsil etmiyor ve imzalayacağı belgelerin yasal bir gücü olmayacak. Eğer Moskova'da herhangi bir belge imzalarsa Ermenistan hava sahası onun için kapatılacaktır” diyen muhalifler, Paşinyan'ın yolunu kesmişlerdi.

Moskova'ya yaklaşırken geri döndü

Yolun göstericilerden temizlenmesinin ardından yola çıkan Paşinyan’ı taşıyan uçak, Moskova yakınlarında rotasını geri çevirdi. Bir süre boyunca ters istikamete doğru ilerleyen uçak, daha sonra rotası yeniden Moskova’ya döndürülerek havalimanına indirildi.

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'Görüşmekten vazgeçti' iddiası

Olaylı yolculuk, Azerbaycan’ın Karabağ zaferi sonrası tepkilerin odağında olan Paşinyan’ın, tehditler sonrası “görüşmekten havadayken vazgeçti” yorumlarına neden oldu.