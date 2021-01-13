Dünya Paşinyanın sözcüsü Rusya karşıtı gösterilerde görüntülendi
ASYA

Paşinyan'ın sözcüsü Rusya karşıtı gösterilerde görüntülendi

Karabağ görüşmesi için Rusya’ya giden Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın sözcüsü Mane Gevorgyan, ülkede düzenlenen Rusya karşıtı gösterilerde kameralara yansıdı. Ermeni sözcüye, Meclis Başkanı Ararat Mirzoyan da eşlik etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Paşinyan’ın sözcüsü Mane Gevorgyan
Paşinyan’ın sözcüsü Mane Gevorgyan

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, geçtiğimiz günlerde Karabağ Savaşı sonrası ilk kez bir araya gelmişti.

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Karabağ’daki gelişmelerin ele alındığı görüşmeler esnasında Ermenistan sokaklarında Rusya karşıtı gösteriler düzenlendi.

Eylemlere Paşinyan’ın sözcüsü Mane Gevorgyan da katıldı. Gevorgyan eylemlere dair çekilen görüntülerde kalabalığın arasında görülüyor.

Gösterilere katılanlar arasında Meclis Başkanı Ararat Mirzoyan ve eski Diaspora Bakan Yardımcısı Babken Der Grigoryan da bulunuyor.

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