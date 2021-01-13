Paşinyan'ın sözcüsü Rusya karşıtı gösterilerde görüntülendi

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, geçtiğimiz günlerde Karabağ Savaşı sonrası ilk kez bir araya gelmişti.
Karabağ’daki gelişmelerin ele alındığı görüşmeler esnasında Ermenistan sokaklarında Rusya karşıtı gösteriler düzenlendi.
Eylemlere Paşinyan’ın sözcüsü Mane Gevorgyan da katıldı. Gevorgyan eylemlere dair çekilen görüntülerde kalabalığın arasında görülüyor.
Gösterilere katılanlar arasında Meclis Başkanı Ararat Mirzoyan ve eski Diaspora Bakan Yardımcısı Babken Der Grigoryan da bulunuyor.