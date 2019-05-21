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Dünya Pazar alanında çıkan yangında 30 dükkan yok oldu
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ASYA

Pazar alanında çıkan yangında 30 dükkan yok oldu

Pazar alanında çıkan yangında 30 dükkan yok oldu

Başkent Kuala Lumpur'da bir pazarda çıkan yangın, 30 dükkanın kül olmasına neden oldu. Yangının sebebi ise henüz tespit edilemedi. Kuala Lumpur'un merkezindeki Hint Camisi'nin yanında kurulan pazarda, Ramazan Bayramı öncesi bayramlık kıyafetler satılıyor.

Haber Merkezi AA
Yangın, 15 dakika içinde kontrol altına alındı.
Yangın, 15 dakika içinde kontrol altına alındı.

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da bir pazar alanında çıkan yangında 30 dükkan yok oldu.

  • Kuala Lumpur Arama ve Kurtarma Birimi Şefi L. Logeswaran, yaptığı açıklamada, gece saat 01.30 civarında çıkan yangına müdahale edildiğini ve alevlerin 15 dakika içinde kontrol altına alındığını açıkladı.

Can kaybı yaşanmadı.

Yangında herhangi bir can kaybının yaşanmadığını belirten Logeswaran, pazar alanındaki 30 dükkanın yandığını kaydetti.

Yangının sebebi ise henüz tespit edilemedi.

Kuala Lumpur'un merkezindeki Hint Camisi'nin yanında kurulan pazarda, Ramazan Bayramı öncesi bayramlık kıyafetler satılıyor.

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