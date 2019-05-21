Pazar alanında çıkan yangında 30 dükkan yok oldu

Pazar alanında çıkan yangında 30 dükkan yok oldu

Başkent Kuala Lumpur'da bir pazarda çıkan yangın, 30 dükkanın kül olmasına neden oldu. Yangının sebebi ise henüz tespit edilemedi. Kuala Lumpur'un merkezindeki Hint Camisi'nin yanında kurulan pazarda, Ramazan Bayramı öncesi bayramlık kıyafetler satılıyor.