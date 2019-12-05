Pearl Harbor'da silahlı saldırı: Savunma bakanlığı çalışanı 2 kişi öldü

ABD'nin Hawaii eyaletinde bulunan Pearl Harbor Üssü'nde silahlı saldırı düzenlendi.
ABD Hava Kuvvetleri ve donanma birliklerinin ortak kullandığı Pearl Harbor-Hickam Üssü'nde, yerel saatle öğleden sonra meydana gelen saldırıda, Savunma Bakanlığı çalışanı iki sivil hayatını kaybetti, bir sivil de yaralandı.
SALDIRGAN KENDİNİ ÖLDÜRDÜ
- Alarma geçen güvenlik güçlerinin olaya müdahale ettiği, saldırganın kendisini öldürdüğü belirtildi. Olayın ardından üs giriş-çıkışlara kapatıldı.
Pearl Harbor, 7 Aralık 1941'de Japonya tarafından vurulmuş, bu saldırı ABD'nin ikinci Dünya Savaşı'na girmesine neden olmuştu. Olayın, tarihi saldırının yıldönümüne günler kala yaşanması dikkat çekti.