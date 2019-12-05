Pearl Harbor'da silahlı saldırı: Savunma bakanlığı çalışanı 2 kişi öldü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adil Öksüz açıklaması: Gittiği ülke tarafından korunmuştur

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere'ye hareketinden önce basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, "Günümüzün tehdit önceliklerine göre NATO'nun kendini güncellemesi artık kaçınılmazdır" dedi. Termik santrallerle ilgili düzenlemeyi veto etmesine ilişkin, Erdoğan, "Halkım diyor ki, 'Biz burada hava kirliliğinden maalesef yaşamakta sıkıntı çekiyoruz' İş bitmiştir. Buradaki kararın vericisi birinci derecede halkımdır" ifadelerini kullandı. Erdoğan, Adil Öksüz açıklamasında da bulunarak, "Haddini bilmez kişi bu ülkeden kaçtı ama gittiği ülke tarafından korunmuştur. Operasyonla karga tulumba alır mı bunu zamanla görürüz" diye konuştu.