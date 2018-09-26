Dünya Peçeli kadına sarılan polise soruşturma
AVRUPA

Danimarka'da şok olay: Peçeli kadına sarılan polise soruşturma​!

Peçeli kadına sarılan polise soruşturma

Danimarka’da peçe yasağına karşı düzenlenen protesto sırasında bir eylemciye sarılan polis hakkında soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi Diğer
Burası Danimarka. Peçe yasağına tepki gösteren 37 yaşındaki Ayah, Danimarkalı kadın bir polis tarafından kucaklanınca göz yaşlarına hakim olamıyor...(Andrew Kelly, Reuters )
Burası Danimarka. Peçe yasağına tepki gösteren 37 yaşındaki Ayah, Danimarkalı kadın bir polis tarafından kucaklanınca göz yaşlarına hakim olamıyor...(Andrew Kelly, Reuters )

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da geçen ay ülkedeki peçe yasağına karşı çıkan peçeli kadın eylemciye teselli amaçlı sarılan kadın polise soruşturma açıldı.

1 Ağustos’ta yürürlüğe giren düzenlemeye karşı ülkede protesto gösterileri düzenlenmişti.

Bir kadın polis, protestolar sırasında ağlayan Ayah isimli bir kadın eylemciye sarılmıştı.

Sosyal medyada yayınlanan görüntü, çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.

Sputnik'te yer alan habere göre, Olayın ardından kadın polis hakkında soruşturma açıldı. Kimliği açıklanmayan polisin avukatı, soruşturmaya tepki gösterdi.

Danimarka Parlamentosu’nda 31 Mayıs’ta yapılan oylamada “Örtünme Yasağı” 30’a karşı 75 oyla kabul edilmişti.

Düzenleme birlikte kamusal alanda burka ve peçe giyinenlere bin kron para cezası verilmesini öngörüyor. Yasağı dörtten fazla ihlal edenlere ise her yeni ihlalde 10 bin kron (7 bin 700 lira) ceza kesiliyor.

Nüfusu 5,7 milyon olan ülkede Müslümanların nüfusun yaklaşık yüzde 7'sini oluşturduğu tahmin ediliyor.

Bir kadın polis, protestolar sırasında ağlayan Ayah isimli bir kadın eylemciye sarılmıştı.

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