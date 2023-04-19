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Dünya

Pekin'de hastane yangını: Ölü sayısı 29'a çıktı

Çin'in başkenti Pekin'de dün özel bir hastanenin yataklı bölümünde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a yükseldi.

08:47 . 19/04/2023 Çarşamba
AA
Pekin Çangfıng Hastanesi'nde dün öğle saatlerinde çıkan yangında 8 can kaybı daha tespit edildi.

Pekin Çangfıng Hastanesi'nde dün öğle saatlerinde çıkan yangında 8 can kaybı daha tespit edildi.

Beijing Daily'nin haberine göre yetkililer, Fıngtay ilçesindeki Pekin Çangfıng Hastanesi'nde dün öğle saatlerinde çıkan yangında 8 can kaybının daha tespit edildiğini bildirdi.


İlk belirlemelere göre 21 kişinin hayatını kaybettiği yangında can kaybı 29'a çıktı.

Hastane binasında yangının meydana geldiği doğu kanadı kapatılırken ayakta tedavi hizmetlerine ara verildi. Ayrıca hastanenin bağlı olduğu şirketin borsadaki hisse işlemleri durduruldu.


Dün öğle saatlerinde meydana gelen yangının ardından itfaiye, sağlık, acil durum ekipleri bölgeye sevk edilirken, 71 hasta kurtarılarak tahliye edilmişti.

Yangın sırasında dumanlar içindeki hastane binasının pencerelerinden çarşaflarla sarkan, bina duvarına uzatılan merdivenlere ulaşmaya çalışan insanların görüntüleri sosyal medyada yer almıştı.


Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




#Çin
#Fıngtay
#Hastane
#Pekin
#yangın
33 dakika önce
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