Pekin'de hastane yangını: Ölü sayısı 29'a çıktı

Pekin Çangfıng Hastanesi'nde dün öğle saatlerinde çıkan yangında 8 can kaybı daha tespit edildi.
Beijing Daily'nin haberine göre yetkililer, Fıngtay ilçesindeki Pekin Çangfıng Hastanesi'nde dün öğle saatlerinde çıkan yangında 8 can kaybının daha tespit edildiğini bildirdi.
Hastane binasında yangının meydana geldiği doğu kanadı kapatılırken ayakta tedavi hizmetlerine ara verildi. Ayrıca hastanenin bağlı olduğu şirketin borsadaki hisse işlemleri durduruldu.
Yangın sırasında dumanlar içindeki hastane binasının pencerelerinden çarşaflarla sarkan, bina duvarına uzatılan merdivenlere ulaşmaya çalışan insanların görüntüleri sosyal medyada yer almıştı.
Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.