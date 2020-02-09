Dünya Pekinde maske takmayana gözaltı
ASYA

Pekin’de maske takmayana gözaltı

Çin’de virüs salgını nedeniyle tüm dünyada hayatını kaybedenlerin sayısı 724’e ulaştı. Pekin’de virüsün yayılmasını önleme kapsamında maske takmayan kişiler gözaltına alınıyor. Pekin dahil büyük şehirlerde eczanelerde stoklar yetersiz kalıyor. Çin’den Hong Kong’a gelenlerin risk nedeniyle 2 hafta süreyle kendisini izole etmesi zorunlu hale getirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Çin’de virüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı artarken, ABD vatandaşı bir kişinin de ölenler arasında olduğu bildirildi.
Çin’de virüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı artarken, ABD vatandaşı bir kişinin de ölenler arasında olduğu bildirildi.

Çin’de virüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı artarken, ABD vatandaşı bir kişinin de ölenler arasında olduğu bildirildi. Başkent Pekin’de ise, virüsün yayılmasını önleme çalışmaları kapsamında maske takmayan kişiler gözaltına alınabilecek.

Fotoğraf: Arşiv

VUHAN’DA İLK YABANCI ÖLÜM

Çin'de yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında ölenlerin sayısı hızla artıyor. Ulusal Sağlık Komisyonu açıklamasına göre, Çin’de hayatını kaybedenlerin sayısı 723’e çıkarken, virüsten etkilenenlerin sayısı 34 bin 546’ya yükseldi. ABD’nin Pekin Büyükelçisi, hayatını kaybedenlerden birinin 60 yaşında bir ABD vatandaşı olduğunu açıkladı. ABD vatandaşının ölümü, ülkedeki ilk yabancı ölüm olarak kayıtlara geçti. Çin dışında, Filipinler’de de 1 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

190 BİN KİŞİ MÜŞAHADE ALTINDA

Durumu şüpheli kişilerin sayısı 27 bin 657’yi bulurken, virüs taşıyan kişilerle temasa geçtikleri gerekçesiyle müşahede alnına alınanların sayası 189 bin 660’a ulaştı. Bu arada, Pekin Belediyesi’nin açıklamasında otel, restoran, süpermarket, eğlence alanları, toplu taşıma ve benzeri yerlerde maske takılması gerektiği bildirildi. Maske takmayı reddeden kişilerin önce uyarılacağı belirtilen açıklamada, kişi bu tutumunu sürdürürse gözaltına alınabileceği vurgulandı.

GEMİDE ÜÇ YENİ VAKA

Fotoğraf: Arşiv

Korona virüsünün Japonya’daki adresi olarak gündeme gelen karantina altındaki yolcu gemisindeki virüs vakaları artıyor. Dünya kamuoyunun gündemine oturan gemide, dün de 3 yolcunun enfekte olduğu anlaşıldı. Böylece gemideki vaka sayısı 64’e yükseldi. Öte yandan Japonya Sağlık Bakanlığı, gemide bulunan yaklaşık 3 bin 600 yolcu ve mürettebata, virüsün yayılma sürecini ayrıntılı araştırmak için anket dağıtılacağını duyurdu. Gemideki herkese, geriye dönük Çin’in Hubei Eyaleti’ne seyahat edip etmedikleri, bölgeye gittilerse hangi tarihler arasında bulundukları ve bulundukları gemide daha önce hangi yolcularla temas kurdukları gibi sorular soracağı öğrenilen hükümet, böylece virüsün yayılma rotasını ve gemide enfekte olmuş olma ihtimali bulunan yolcuların olup olmadığını saptamaya çalışacak.

ABD’den yardım taahhüdü

Fotoğraf: Arşiv

ABD yönetimi, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle Çin’e ve virüsten etkilenen diğer ülkelere 100 milyon dolara kadar yardıma hazır olduklarını duyurdu. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu yardımın virüsün kontrol altına alınması ve virüsle mücadele edilmesi adına sağlanacağına işaret etti. Yardımın hem çok taraflı kuruluşlar hem de mevcut fonlar üzerinden doğrudan verileceği bilgisini paylaşan Pompeo, “Dünyanın geri kalanını da bizim bu taahhüdümüze katılmaya davet ediyoruz. Birlikte çalışarak giderek büyüyen bu tehdidi kontrol altına almak adına büyük etki yaratabiliriz” çağrısında bulundu.

Hong Kong’da yeni önlemler

Hong Kong, virüse karşı alınan önlemleri artırmaya karar verdi. Bu karar doğrultusunda Çin’den Hong Kong’a gelen herkes, korona virüsü riskine karşı 2 hafta süreyle kendisini bir otel odasına kapatarak veya evlerinden dışarı çıkmayarak tecrid etmek zorunda. Bu kurala uymayanlar ise para veya hapis cezasına çarptırılacak.

Fransa’da vaka sayısı 11’e çıktı

  • Fransa Sağlık Bakanı Agnes Buzyn, 1’i çocuk 5 kişide daha koronavirüs tespit edildiğini açıkladı. Söz konusu 5 kişinin Fransa’da tatil yapan İngiliz vatandaşları olduğunu belirten Buzyn, Fransız makamlarının virüse karşı uluslararası muhataplarıyla koordineli şekilde çalıştığını söyledi. Ülkedeki toplam vaka sayısı 11’e yükselmiş oldu.

Koronavirüs için yapılan hastane 10 günde bitti
DÜNYA
Koronavirüs için yapılan hastane 10 günde bitti


Komando sınırı geçti

Komando sınırı geçti

​İdlib'e bin araçlık silah ve mühimmatla, 4 bin asker sevk edildi.
PKK’lı keskin nişancılar kaçanı vuruyor

PKK’lı keskin nişancılar kaçanı vuruyor

​Yaralı kurtulanlar kamplara götürülüp zindanlara zincirleniyor.
İşgalci İsrailyeni harita hazırlıyor

İşgalci İsrail
yeni harita hazırlıyor
ABD ve İsrail'in planını <br>1992'de anlatmıştı

ABD ve İsrail'in planını
1992'de anlatmıştı

Merhum Erbakan, geleceğe adeta ışık tutmuştu.
Gülen’e ABD ajanı dedi hedef oldu

Gülen’e ABD ajanı dedi hedef oldu

FETÖ haraç alamayınca mafya lideri Yasak'ın üç ülkeye girişine engel oldu.
Trump intikam almaya başladı

Trump intikam almaya başladı

​Kendi aleyhinde ifade veren üç ismi görevden aldı.
Hafter’i kör ettik

Hafter’i kör ettik

​Türkiye'nin gönderdiği sistemler, Hafter uçaklarını engelliyor.
Türkiye'nin<br>siber gücü

Türkiye'nin
siber gücü

Siber saldırıları önleme merkezi USOM, pazartesi günü açılacak.
İnceleme<br>bitti enkaz kalktı

İnceleme
bitti enkaz kalktı

​ABD'den gelen Boeing ekibi çalışmalarını bitirdi.
İstanbul<br>kara kavuştu

İstanbul
kara kavuştu

​Soğuk hava dalgası bugün de devam edecek.
Taşıma<br>fiyatları fırladı

Taşıma
fiyatları fırladı

Elazığ'da ​bazı nakliye firmaları taşıma fiyatlarını 2 katına çıkardı.
Mehtap'ı<br>kim öldürdü?

Mehtap'ı
kim öldürdü?

Ateş'in otomobilden atılmış olma şüphesi ön plana çıkıyor.
Kamudaki<br>insan kaynağına<br>dijital takip

Kamudaki
insan kaynağına
dijital takip

​Kamuda personelin pozisyonunu ve şartlarını takip eden sistem kurulacak.
Görüşmeler devam edecek

Görüşmeler devam edecek

​Dışişleri'nden Rus heyetle görüşme sonrası açıklama.
Kazanan çıkmadı

Kazanan çıkmadı

​Fenerbahçe sahasında Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Komandolar sınırda

Komandolar sınırda

​Suriye sınırına takviye yapıldı.
Akıncı'ya Lefkoşeli <br>profesörden alkışlanacak yanıt

Akıncı'ya Lefkoşeli
profesörden alkışlanacak yanıt

Profesör Gözügüzelli, Türklere de seslendi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.