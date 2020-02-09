Pekin’de maske takmayana gözaltı

Çin’de virüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı artarken, ABD vatandaşı bir kişinin de ölenler arasında olduğu bildirildi.

Çin’de virüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı artarken, ABD vatandaşı bir kişinin de ölenler arasında olduğu bildirildi. Başkent Pekin’de ise, virüsün yayılmasını önleme çalışmaları kapsamında maske takmayan kişiler gözaltına alınabilecek.

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VUHAN’DA İLK YABANCI ÖLÜM

Çin'de yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında ölenlerin sayısı hızla artıyor. Ulusal Sağlık Komisyonu açıklamasına göre, Çin’de hayatını kaybedenlerin sayısı 723’e çıkarken, virüsten etkilenenlerin sayısı 34 bin 546’ya yükseldi. ABD’nin Pekin Büyükelçisi, hayatını kaybedenlerden birinin 60 yaşında bir ABD vatandaşı olduğunu açıkladı. ABD vatandaşının ölümü, ülkedeki ilk yabancı ölüm olarak kayıtlara geçti. Çin dışında, Filipinler’de de 1 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

190 BİN KİŞİ MÜŞAHADE ALTINDA

Durumu şüpheli kişilerin sayısı 27 bin 657’yi bulurken, virüs taşıyan kişilerle temasa geçtikleri gerekçesiyle müşahede alnına alınanların sayası 189 bin 660’a ulaştı. Bu arada, Pekin Belediyesi’nin açıklamasında otel, restoran, süpermarket, eğlence alanları, toplu taşıma ve benzeri yerlerde maske takılması gerektiği bildirildi. Maske takmayı reddeden kişilerin önce uyarılacağı belirtilen açıklamada, kişi bu tutumunu sürdürürse gözaltına alınabileceği vurgulandı.

GEMİDE ÜÇ YENİ VAKA

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Korona virüsünün Japonya’daki adresi olarak gündeme gelen karantina altındaki yolcu gemisindeki virüs vakaları artıyor. Dünya kamuoyunun gündemine oturan gemide, dün de 3 yolcunun enfekte olduğu anlaşıldı. Böylece gemideki vaka sayısı 64’e yükseldi. Öte yandan Japonya Sağlık Bakanlığı, gemide bulunan yaklaşık 3 bin 600 yolcu ve mürettebata, virüsün yayılma sürecini ayrıntılı araştırmak için anket dağıtılacağını duyurdu. Gemideki herkese, geriye dönük Çin’in Hubei Eyaleti’ne seyahat edip etmedikleri, bölgeye gittilerse hangi tarihler arasında bulundukları ve bulundukları gemide daha önce hangi yolcularla temas kurdukları gibi sorular soracağı öğrenilen hükümet, böylece virüsün yayılma rotasını ve gemide enfekte olmuş olma ihtimali bulunan yolcuların olup olmadığını saptamaya çalışacak.

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ABD’den yardım taahhüdü

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ABD yönetimi, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle Çin’e ve virüsten etkilenen diğer ülkelere 100 milyon dolara kadar yardıma hazır olduklarını duyurdu. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu yardımın virüsün kontrol altına alınması ve virüsle mücadele edilmesi adına sağlanacağına işaret etti. Yardımın hem çok taraflı kuruluşlar hem de mevcut fonlar üzerinden doğrudan verileceği bilgisini paylaşan Pompeo, “Dünyanın geri kalanını da bizim bu taahhüdümüze katılmaya davet ediyoruz. Birlikte çalışarak giderek büyüyen bu tehdidi kontrol altına almak adına büyük etki yaratabiliriz” çağrısında bulundu.

Hong Kong’da yeni önlemler

Hong Kong, virüse karşı alınan önlemleri artırmaya karar verdi. Bu karar doğrultusunda Çin’den Hong Kong’a gelen herkes, korona virüsü riskine karşı 2 hafta süreyle kendisini bir otel odasına kapatarak veya evlerinden dışarı çıkmayarak tecrid etmek zorunda. Bu kurala uymayanlar ise para veya hapis cezasına çarptırılacak.

Fransa’da vaka sayısı 11’e çıktı

Fransa Sağlık Bakanı Agnes Buzyn, 1’i çocuk 5 kişide daha koronavirüs tespit edildiğini açıkladı. Söz konusu 5 kişinin Fransa’da tatil yapan İngiliz vatandaşları olduğunu belirten Buzyn, Fransız makamlarının virüse karşı uluslararası muhataplarıyla koordineli şekilde çalıştığını söyledi. Ülkedeki toplam vaka sayısı 11’e yükselmiş oldu.

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