​Pençe-Kilit’te 3 şehit

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İki Diyarbarkır annesi daha evladına kavuştu: Bakan Soylu 'Çocuklarını terör örgütünden söke söke aldılar' dedi

İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütünden kaçan iki örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Diyarbakır Anneleri'nden iki aile daha, Jandarma ve Emniyet'imizin ortak çalışmasıyla, ısrarları ve inatlarının karşılığında çocuklarını, terör örgütünden söke söke aldılar" ifadelerini kullandı.