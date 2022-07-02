​Pençe-Kilit’te 3 şehit

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonundan acı haberler geldi. Operasyonda 1 asker, 2 güvenlik korucusu şehit oldu. Operasyon sırasında arazide kayarak düşen Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşcı hayatını kaybetti. Bursalı şehidin acı haberi baba ocağına ulaştı.
Şehidin babası Fikret ile annesi Gülçiçek Taşcı gözyaşlarına boğuldu. Şehit asker bugün memleketinde düzenlenecek törenden sonra toprağa verilecek .Bölücü terör örgütünün saldırısı sonucu da operasyonda güvenlik korucuları Kemal Alim ve Hüseyin Sarı şehit düştü. Alim, Çukurca ilçesine bağlı Çığlı köyünde, Sarı ise Akkaya köyünde toprağa verilecek. Öte yandan Pençe-Kilit’te 2 terörist etkisiz hale getirildi.