Dünya Pençşir düştü Taliban kontrolü sağladı
ASYA

Pençşir düştü: Taliban kontrolü sağladı

Taliban, Pençşir’i tamamıyla kontrol altına aldı. Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Pençşir halkının Afganistan vatandaşlarıyla eşit haklara sahip olduğunu, herhangi bir ayrımcılığa tabi tutulmayacaklarını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Pençşir düştü: Taliban kontrolü sağladı
Pençşir’de hayat normale dönerken, birkaç gün aradan sonra bölgeye gıda girişi de başladı.

Pençşir tamamıyla Taliban’ın kontrolüne geçti. Pençşir’de silahlı grupların çatı örgütü Afganistan Halk Direniş Cephesi’nin yenilgiye uğratıldığı, Pençşir’in Taliban kontrolüne geçtiği açıklandı. Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Pençşir’in alınmasından sonra bölgede hayatın normale döndüğünü duyurdu. Pençşir halkının Afganistan vatandaşlarıyla eşit haklara sahip olduğunu, herhangi ayrımcılığa tabi tutulmayacaklarını açıklayan sözcü, Pençşir yöneticilerinin de bölge halkı arasından seçileceğini söyledi.

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  • 1 haftadır yaşanan çatışmalarda her iki taraf da ağır kayıplar verdi. Taliban’a direnen grupların sözcüsü Fehim Deşti ile Ahmed Şah Mesud’un komutanlarından Abdulvedud Zere’nin, Ruha’ya bağlı Deştek bölgesindeki çatışmada hayatını kaybettiği açıklandı. Deşti, Ahmed Şah Mesud’un 21 yıl önce hayatını kaybettiği suikasttan yaralı kurtulmuştu.

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