Pençşir düştü: Taliban kontrolü sağladı

ABD'nin 167 milyon dolar kazandırdığı Afgan gencin hikayesi

Henüz 25 yaşındayken 167 milyon dolar para kazanan Afgan genç Hikmat(ullah) Shadman'ın hikayesi ABD'nin Afganistan'da yaşadığı hezimeti ortaya koydu. İşgalin ilk yılında daha 14 yaşında olan Hikmat'ın korkunç bir zenginliğe kavuşması da bu süreçte başlıyor.



