Pentagon Hamas'tan korkuyor: Ateşkesi desteklemiyoruz

"Çatışmaya herhangi bir ara verilmesi, Hamas'ın yararına olur. Bu bir gerçek. Burada karmaşık olan birçok gerçek var. İnsani ara verilmesi, esir alınanların salınması için iyi olurdu. Ancak Hamas'ın da bunu kendi yararına kullanacağından emin olabilirsiniz."