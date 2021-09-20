İkiniz de katilsiniz!

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Kenneth McKenzie, aynı aileden 7’si çocuk 10 sivilin hayatını kaybettiği Afganistan’ın başkenti Kabil’deki saldırıyı alınan acil istihbarat üzerine gerçekleştirdiklerini iddia ederken, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ise saldırıdan hemen önce alanda sivillerin bulunduğu konusunda orduyu uyardıklarını ileri sürdü. McKenzie’nin, cuma günü kameraların karşısına geçip 29 Ağustos’ta Kabil’de düzenledikleri saldırıda bir yardım kuruluşu çalışanının aracını hedef aldıklarını ve 10 masum sivilin öldürüldüğünü açıklarken istihbaratı üstü kapalı eleştirmesi, ordu ile istihbaratın arasını açtı.

CIA YALANLADI

Amerikan haber kanalı CNN’e konuşan CIA’e yakın kaynaklar, beyaz Toyota marka bir araca Hellfire füzesi fırlatılmadan hemen önce, ABD ordusunun siviller konusunda uyarıldığını ileri sürdü. CIA’in saldırı alanında sivillerin olduğunu ve araçta çocukların bulunduğunu acil koduyla orduya gönderdiğini belirten kaynaklar, ordunun istihbarata cevap verip vermediğini ise bilmediklerini kaydetti.

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Kenneth McKenzie

TOPU İSTİHBARATA ATMIŞTI

İstihbarat kaynaklarından CNN'e bu bilginin sızması, dikkatleri McKenzie'nin açıklamalarına çekti. McKenzie, saldırıdan 48 saat önce hassas bir istihbarat aldıklarını, bahsi geçen evde DEAŞ planlayıcılarının bulunduğunu ve kendilerine havaalanına roketlerle saldırı düzenlenebileceği bilgisi verildiğini ifade etmişti. 60 farklı yerden saldırı istihbaratı aldıklarını belirten CENTCOM Komutanı, bu istihbarat bilgilerinde en fazla tekrar eden şeyin "DEAŞ-K terör örgütünün beyaz bir Toyota Corolla araç kullanacağı" olduğunu dile getirmişti.

BİR ÖZRÜ ÇOK GÖRDÜLER

Ordu ile istihbarat arasındaki gerilim sürerken, olaya ilişkin hayatını kaybedenlerin ailelerinden özür dahi dilenmediği ortaya çıktı. İki yaşındaki kızı Malika’yı saldırıda kaybeden Emal Ahmedi, “Kimse özür dilemek için bizimle temas kurmadı” dedi. NBC News’a konuşan Ahmedi, Amerikan yönetiminin kamuoyu önünde özür dilediğini duyduğunda çok şaşırdığını, kendileriyle şu ana dek tek bir yetkilinin temas kurmadığını belirtti. Ahmedi’nin kuzeni Ramin Yusuf ise “Bir dakika içinde her şeyimizi kaybettik. Bir özür hangi acıyı iyileştirebilir ki?” ifadelerini kullandı.

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