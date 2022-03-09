Pentagon Polonya'nın uçaklarını ABD'nin emrinde Ukrayna'ya gönderme teklifini reddetti

Polonya'nın elindeki tüm MiG-29 uçaklarını Ukrayna'ya verilmek üzere ABD'ye vermeye hazır olduğunu açıklaması Washington'u ayağa kaldırdı.

Pentagon sözcüsü John Kirby konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bugün yapılan açıklamanın ardından Polonya hükümetiyle temas halindeyiz. Söylediğimiz gibi, Polonya'ya ait uçakların Ukrayna'ya transfer edilip edilmeyeceğine ilişkin karar, nihayetinde Polonya hükümetinindir." ifadelerini kullandı.

John Kirby

Kirby, ABD'nin müttefikleri ile Ukrayna'ya devam eden güvenlik yardımlarını istişare etmeye devam edeceklerinin altını çizdi.

POLONYA'NIN ÖNERİSİ NATO'DA CİDDİ ENDİŞE UYANDIRDI

Polonya'nın önerisinin Ukrayna'ya sağlanan yardımların neden olduğu karmaşıklıklardan sadece birkaçı olduğunu belirten Kirby, şu ifadeleri kullandı:

Polonya Hava Kuvvetlerine ait MIG 29 savaş uçağı