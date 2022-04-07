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Dünya Pentagon Putin hiçbir şey başaramadı Ukrayna savaşı kazanabilir
AMERİKA

Pentagon: Putin hiçbir şey başaramadı Ukrayna savaşı kazanabilir

Pentagon sözcüsü John Kirby, Ukrayna’nın kesinlikle savaşı kazanabileceğini söyledi. Putin’in “hedeflerinin hiçbirini gerçekleştiremediğini” belirten Kirby, “Ne Kiev’i alabildi, ne hükümeti devirebildi” dedi.

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Haber Merkezi Diğer
Pentagon: Putin hiçbir şey başaramadı Ukrayna savaşı kazanabilir
Foto: Arşiv.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon yetkilileri Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev ve Çernihiv bölgesinden tamamen çekildiğini açıkladı. Pentagon'dan bir yetkili “Kiev ve Çernihiv yakınlarındaki Rus askerlerinin bölgeden çekilmesi tamamlandı. Bu güçler Belarus ve Rusya'da yeniden toplanmak üzere” dedi.

  • Geri çekilen Rus askeri sayısının yaklaşık 24 bin olduğu belirtilirken, bir başka üst düzey Pentagon yetkilisi ise Rus güçlerin ileride Kiev'e geri dönüp dönmeyeceği bilmenin mümkün olmadığını ifade etti.

Pentagon sözcüsü John Kirby, Rusya'nın savaşta ilerleme sağlamaya çalıştığını ancak Ukrayna'nın kesinlikle savaşı kazanabileceğini söyledi.

Kirby, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in “stratejik hedeflerinin hiçbirini gerçekleştiremediğini” kaydederek “Sadece az nüfuslu merkezlerde kontrolü sağlayabiliyor. Harkov'u da ele geçiremedi” dedi. Ukrayna direnişinin gücüne dikkat çeken Kirby, “Elbette Ukrayna kazanabilir. Putin ne Kiev'i alabildi, ne hükümeti devirebildi” diye konuştu.

Rus ordusunun çekilmesinin ardından Kiev yakınlarındaki Bucha'da ölenlerin cansız bedenleri sokaklardan toplanarak gömüldü.

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DONBAS'TA TANSİYON YÜKSELİYOR

İstanbul'da düzenlenen barış görüşmeleri sonrasında Kiev çevresinden çekilerek önemli bir kısmı Moskova yanlısı ayrılıkçıların kontrolünde olan doğudaki Donbas bölgesine yoğunlaşacağını açıklayan Rusya'nın Ukrayna'ya gönderdiği 130 taburun 80'den fazlasının hala ülkede olduğu tahmin ediliyor.

  • Putin'in tek taraflı bağımsızlık kararını tanıdığı Donetsk ve Luhansk cumhuriyetlerinin bulunduğu Donbas bölgesinde son günlerde çatışmalar şiddetleniyor. Ülkenin doğusuna yoğunlaşan Rus ordusu uzun süredir kuşatma altında tuttuğu Mariupol'de kontrolü sağlamaya çalışırken Harkov'daki bombardıman da sürüyor.

Öte yandan saldırıların artacağı beklentisi nedeniyle Donbas'tan kaçışlar hızlandı. Binlerce kişi bölgeden ayrılmak üzere yola koyulurken Ukraynalı yetkililer de bölge halkına hala zaman varken başka yerlere gitme çağrısında bulundu.

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