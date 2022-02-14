Dünya Pentagon Rusya sınırdaki askeri yığınağı artırdı ama nihai işgal kararı verilmedi
AMERİKA

Pentagon: Rusya sınırdaki askeri yığınağı artırdı ama nihai işgal kararı verilmedi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Rusya’nın Ukrayna sınırındaki askeri kabiliyetlerini artırdığını ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in işgale henüz nihai karar verdiğine inanmadıklarını söyledi.

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Haber Merkezi AA
Pentagon: Rusya sınırdaki askeri yığınağı artırdı ama nihai işgal kararı verilmedi
John Kirby

Pentagon Sözcüsü John Kirby, günlük basın toplantısında, Rusya’nın son 24 saat içinde bile Ukrayna sınırına yakın bölgelerde ve Belarus’taki askeri varlığını artırdığını söyledi.

  • Güneyde de bazı hareketliliklerin söz konusu olduğunu dile getiren Kirby, Rusya’nın Karadeniz’deki donanmasına da bazı tatbikatlar yaptırdığını kaydetti.

Kirby, spesifik birlik hareketlerine dair bilgilere girmeyeceğini ancak Rus ordusunun harbe hazırlığını artırdığını ve Putin’e muhtemel bir saldırı için daha fazla seçenek sağlamak üzere faaliyet gösterdiğini ifade etti.

  • Halen diplomasi için yer olduğuna dikkati çeken Kirby, bir soru üzerine “Halen (işgal için) nihai karar verildiğine inanmıyoruz.” diye konuştu. Ancak sözcü, saldırının yine de herhangi bir uyarı olmaksızın her gün başlayabileceğini defalarca farklı kurumlardan duyurduklarını dile getirdi.

Kirby, “Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ı duydunuz geçen hafta Olimpiyatlar bitmeden saldırının başlayabileceğini açıkça ifade etti. Hatta bu hafta da olabilir. Elimizdeki bilgileri Ukrayna dahil müttefiklerimizle paylaşıyoruz.” dedi.
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