Pentagon: Rusya'nın Donbas'ı almasını kaçınılmaz olarak görmüyoruz

Sultanahmet'te gezerken Müslüman olmaya karar verdi: Bir anda ağlamaya başladım

Arjantinli psikolog Abel Buzarquis, bir arkadaşının tavsiyesiyle 5 yıl önce gezmek için gittiği İstanbul'da Sultanahmet Camisi'nde yaşadığı atmosferden etkilenerek Müslüman oldu.



Buzarquis, Lübnan kökenli Katolik bir aileden geldiğini ve çocukluğundan bu yana dini meseleleri sorguladığını belirterek, 'Komünyona katılmak için gittiğimde beni bir Katedralden kovdular. 9 yaşındayken onlara rahiplerin niye evlenmediğini, çok altınları olmasına rağmen yoksullara niye yardım etmediklerini, niye bizim onlara yardım etmemiz gerektiğini sordum. Babamı aradılar, anneme tuhaf fikirlerim olduğunu ve bu fikirleri bırakana kadar geri dönemeyeceğimi söylediler ve komünyon için kiliseyi değiştirdiler.' dedi.

