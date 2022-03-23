Dünya Pentagon Sözcüsü Kirby Ukrayna ordusu Rusyaya karşı savaşı kazanabilecek
AVRUPA

Pentagon Sözcüsü Kirby: Ukrayna ordusu Rusya’ya karşı savaşı kazanabilecek

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Rusya’nın Ukrayna’da belirlediği stratejik hedeflerin neredeyse hiçbirini elde edemediğini belirterek, Ukrayna ordusunun Rusya’ya karşı savaşı kazanabileceğini söyledi.

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Haber Merkezi AA
Pentagon Sözcüsü Kirby: Ukrayna ordusu Rusya’ya karşı savaşı kazanabilecek
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby

Günlük basın toplantısında Ukrayna-Rusya savaşı üzerine soruları yanıtlayan Kirby, savaşın 27'nci gününde Rus ordusunun halen büyük ölçüde hedeflerini gerçekleştiremediğini ifade etti.

Bir gazetecinin "Askeri bir bakış açısıyla açısıyla, Ukrayna'nın savaşı kazanmasının mümkün olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna Kirby, "Evet düşünüyoruz. Bazı yerlerde bunu yapıyorlar da. Rusların ele geçirdiği veya işgal ettiği toprakları geri almaya çalışıyorlar. Ruslar belirledikleri stratejik hedeflerin hiçbirine ulaşamadı. Ve ulaştıkları hedeflere de kesinlikle kolay ya da kayıpsız ulaşamadılar. Ukraynalılar çok sert bir savunma yapıyorlar." yanıtını verdi.

Kremlin Sözcüsü Dimirty Peşkov’un Rusya'nın "varoluşsal bir tehditle karşı karşıya kaldığı takdirde" nükleer silahlara başvurabileceğine ilişkin yorumu üzerine bir soruya yanıt veren Kirby, Rusya’nın nükleer silah konuşlanmasını değiştirip değiştirmediğini yakından takip ettiklerini söyledi.

Kirby, "Stratejik caydırıcılık konuşlanmamızı değiştirmemiz gerektiği sonucuna varmamıza neden olacak hiçbir şey görmediğimizi söyleyebilirim. Bakan (Lloyd Austin) stratejik caydırıcılık konuşlanmamızın sadece anavatanı değil, müttefiklerimizi ve ortaklarımızı da savunmak için iyi yapılandırıldığı konusunda rahat ve emin." diye konuştu.

Sözcü, Rusya’nın nükleer ile ilgili retoriğini ise “tehlikeli” olarak nitelendirdi ve bu şekilde nükleer silahları gündeme getirmenin “sorumlu bir nükleer gücün hareket etmesi gerektiği bir yol olmadığını” belirtti.

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