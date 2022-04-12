Pentagon'dan Rusya açıklaması: Kimyasal silah kullandıkları iddiası endişe verici

Rusya'nın Mariupol'da kimyasal silah kullandığının iddia edilmesi üzerine açıklama yapan Pentagon Sözcüsü John Kirby, "Rus güçlerinin Ukrayna'nın Mariupol kentine bir kimyasal mühimmat attığını iddia eden sosyal medya paylaşımlarının farkındayız. Şu anda teyit edemiyoruz ve durumu yakından izlemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"ENDİŞE VERİCİ"

Bu bilginin doğru olması durumunda son derece endişe verici olduğuna işaret eden Kirby, "Bu, Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal madde karıştırılmış göz yaşartıcı gaz da dahil olmak üzere çeşitli kalabalıkları kontrol maddelerini kullanma potansiyeli hakkındaki endişelerimizi doğruluyor." değerlendirmesinde bulundu.

"RUS BİRLİKLERİNİ MENŞEİ BİLMEYEN ZEHİRLİ MADDE KULLANDIĞI DUYURULMUŞTU"

Ukrayna'nın Özel Harekat Taburu Azak, Rus birliklerinin insansız hava aracı ile Mariupol'a menşei bilinmeyen zehirli bir madde attığını duyurmuştu.

Söz konusu saldırı sonrası yaralanan insanlarda solunum yetmezliği tespit edildiği vurgulanan açıklamada, zehirli maddenin etkilerinin araştırıldığı bildirilmişti.

DÜNYA Biden: Rusya'nın kimyasal silah kullanma ihtimali 'gerçek bir tehdit'