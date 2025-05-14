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Peru Başbakanı Adrianzen görevinden istifa etti

Peru Başbakanı Adrianzen görevinden istifa etti

09:2314/05/2025, Çarşamba
DHA
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Peru Başbakanı Gustavo Adrianzen, Kongre'de hakkında verilen gensoru önergesi sonrası görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Peru medyasında yer alan haberlere göre, muhalefet partileri Adrianzen'in, ülkede artan şiddet olaylarıyla mücadelede yetersiz kaldığını savunarak Kongre'ye gensoru önergesi sundu. Peru'nun başkenti Lima'da ulusa seslenen Adrianzen, istifasını Devlet Başkanı Dina Boluarte'ye sunduğunu ifade ederek "Devlet Başkanı, ülkenin çıkarları doğrultusunda bugün size Bakanlar Kurulu Başkanlığı görevimden geri dönülemez şekilde istifa ettiğimi bildirmek istiyorum" dedi.


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