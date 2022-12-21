Dünya Peru ve Meksika arasında büyükelçi krizi
AMERİKA

Peru ve Meksika arasında büyükelçi krizi

Peru Dışişleri Bakanı Ana Gervasi, açıklamasında, "istenmeyen kişi" ilan edilen Meksika'nın Lima Büyükelçisi Pablo Monroy Conesa'nın ülkeden ayrılması için kendisine 72 saat süre tanındığını duyurdu. Gervasi, Meksika hükümetinin, Peru'daki siyasi duruma ilişkin "iç işlerine müdahale teşkil eden ve tekrarlanan hareketleri" nedeniyle bu kararın alındığını söyledi.

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Haber Merkezi AA
Peru ve Meksika arasında büyükelçi krizi
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Peru Dışişleri Bakanı Ana Gervasi, açıklamasında, "istenmeyen kişi" ilan edilen Meksika'nın Lima Büyükelçisi Pablo Monroy Conesa'nın ülkeden ayrılması için kendisine 72 saat süre tanındığını duyurdu.

Gervasi, Meksika hükümetinin, Peru'daki siyasi duruma ilişkin "iç işlerine müdahale teşkil eden ve tekrarlanan hareketleri" nedeniyle bu kararın alındığını söyledi.

Castillo'nun eşi ile çocuklarının Lima'daki Meksika Büyükelçiliğine giderek bu ülkeye sığınma talebinde bulunduğu bildirilmişti.

Castillo'nun 7 Aralık'ta Kongrede görevinden azledilip cezaevine gönderilmesinin ardından başlayan protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya çıkmıştı.

Ülkenin birçok kentinde sokağa dökülen binlerce kişi yeni Cumhurbaşkanı Dina Boluarte'nin istifasını ve gözaltında bulunan Castillo'nun serbest bırakılmasını istiyor.

CASTİLLO'NUN GÖREVDEN ALINMASI

Eski Peru Cumhurbaşkanı Castillo, Kongre tarafından 7 Aralık'ta "kalıcı ahlaki yetersizlik" suçlamasıyla görevinden azledilmişti.

Castillo'nun ayrıca "kamu fonksiyonlarını gasbetmeye, devlet yetkilerinin işleyişini engellemeye ve anayasal düzeni ihlal etmeye" çalıştığı ileri sürülmüştü.

Pedro Castillo, Kongreyi feshetme ve ulusal acil durum hükümeti kurma kararının ardından gözaltına alınmıştı.

Castillo'nun 7 Aralık'ta Kongrede görevinden azledilip cezaevine gönderilmesinin ardından ülke genelinde protestolar başlamıştı.

ERKEN SEÇİM ÖNERİSİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Boluarte, Castillo'nun görevinden alınmasının ardından ülkenin yeni cumhurbaşkanı olarak 8 Aralık'ta yemin etmişti.

Boluarte, 11 Aralık'ta siyasi çatışmanın sona ermesi için erken seçim önerisinde bulunacağını açıklamıştı.

Birleşmiş Milletler (BM), 12 Aralık'ta, Peru'da devam eden hükümet karşıtı protestolarda şiddetin arttığını ve durumun daha da kötüye gidebileceğinden endişe duyulduğunu bildirmişti.

Ülkede protestoların devam etmesi üzerine 14 Aralık'ta OHAL ilan edilmişti.

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