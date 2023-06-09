Peru'da El Nino alarmı: 18 bölgede OHAL ilan edildi

Kırgızistan’da darbe hazırlığı içindeyken gözaltına alınanların FETÖ ile bağlantılı olduğu iddiası sağlamlaşıyor. Gözaltındaki sözde aktivist Gulcigit İsakov'un FETÖ adına faaliyette bulunduğu ve Türkiye'yi hedef alan girişimleri olduğu ortaya çıktı. FETÖ’nün Kırgızistan’da ‘terör örgütü’ olmadığını savunan İsakov, Türkiye’yi ‘iç meselelerine karışmakla’ suçlamış.