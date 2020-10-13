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Dünya Peruda mahsur kalmıştı Turistik harabeler sadece onun için açıldı
ASYA

Peru'da mahsur kalmıştı: Turistik harabeler sadece onun için açıldı

Peru Devleti, koronavirüs önlemleri sebebiyle ülkede mahsur kalan Japon turist için aylardır kapalı olan Machu Picchu harabelerini açtı.

Haber Merkezi Diğer
Japon turist Peru'da mahsur kalmıştı.
Japon turist Peru'da mahsur kalmıştı.

Jesse Takayama isimli turist Mart ortasından bu yana, harabelerin yakınındaki Aguas Calientes'te kalıyordu. Yaptığı özel başvuru sonucu Takayama'ya Machu Picchu harabelerini gezme izni verildi.

TEK BİR TURİST İÇİN AÇILDI

Böylece koronavirüs sebebiyle aylardır kapalı olan harabeler tek bir turist için açılmış oldu.

Antik kentin kapalı kalması, Peru'nun turizm gelirinden gün başına bir milyon dolar kaybetmesi anlamına geliyordu.

Dünyanın Yeni Yedi Harikası'ndan biri kabul edilen İnka uygarlığı şehri Machu Picchu'nun tarihi 15. yüz yıla uzanıyor.

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