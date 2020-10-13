Peru'da mahsur kalmıştı: Turistik harabeler sadece onun için açıldı

Jesse Takayama isimli turist Mart ortasından bu yana, harabelerin yakınındaki Aguas Calientes'te kalıyordu. Yaptığı özel başvuru sonucu Takayama'ya Machu Picchu harabelerini gezme izni verildi.

TEK BİR TURİST İÇİN AÇILDI

Böylece koronavirüs sebebiyle aylardır kapalı olan harabeler tek bir turist için açılmış oldu.

Antik kentin kapalı kalması, Peru'nun turizm gelirinden gün başına bir milyon dolar kaybetmesi anlamına geliyordu.

Dünyanın Yeni Yedi Harikası'ndan biri kabul edilen İnka uygarlığı şehri Machu Picchu'nun tarihi 15. yüz yıla uzanıyor.