Peru'da toprak kayması: 150 ev toprak altında kaldı

Büyük Okyanus'un doğusundaki yüzey sıcaklığının artması sonucu meydana gelen şiddetli yağışların iki hafta daha etkili olacağı tahmininde bulunan yetkililer, bu yıl yaşanan sellerde toplam 62 kişinin öldüğünü, 12 bin evin hasar gördüğünü kaydetti.

Ülke genelinde, şubat ayı başında, etkili olan selde en az 23 kişi ölmüş, 37 kişi yaralanmıştı. Yaklaşık 72 bin kişinin etkilendiği selde 15 bin binada hasar oluştuğu, 994 bina, 14 köprü ve 46 kilometre karayolunun kullanılamaz hale geldiği bildirilmişti.

Büyük Okyanus'un doğusundaki yüzey sıcaklığının artması sonucu meydana gelen şiddetli yağışların iki hafta daha etkili olacağı tahmininde bulunan yetkililer, bu yıl yaşanan sellerde toplam 62 kişinin öldüğünü, 12 bin evin hasar gördüğünü kaydetti.

Yetkililer, son üç gündür devam eden şiddetli fırtınanın akabinde meydana gelen sel ve toprak kaymalarında en az on kişinin öldüğünü belirtti.

Yetkililer, son üç gündür devam eden şiddetli fırtınanın akabinde meydana gelen sel ve toprak kaymalarında en az on kişinin öldüğünü belirtti.

Büyük Okyanus'un doğusundaki yüzey sıcaklığının artması sonucu meydana gelen şiddetli yağışların iki hafta daha etkili olacağı tahmininde bulunan yetkililer, bu yıl yaşanan sellerde toplam 62 kişinin öldüğünü, 12 bin evin hasar gördüğünü kaydetti.

Ülke genelinde, şubat ayı başında, etkili olan selde en az 23 kişi ölmüş, 37 kişi yaralanmıştı. Yaklaşık 72 bin kişinin etkilendiği selde 15 bin binada hasar oluştuğu, 994 bina, 14 köprü ve 46 kilometre karayolunun kullanılamaz hale geldiği bildirilmişti.

Yetkililer, son üç gündür devam eden şiddetli fırtınanın akabinde meydana gelen sel ve toprak kaymalarında en az on kişinin öldüğünü belirtti.

Yetkililer, son üç gündür devam eden şiddetli fırtınanın akabinde meydana gelen sel ve toprak kaymalarında en az on kişinin öldüğünü belirtti.

Peru'da 12 bin ev kullanılmaz halde

Peru'da aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen selde ondan fazla kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, son üç gündür devam eden şiddetli fırtınanın akabinde meydana gelen sel ve toprak kaymalarında en az on kişinin öldüğünü belirtti. Büyük Okyanus'un doğusundaki yüzey sıcaklığının artması sonucu meydana gelen şiddetli yağışların iki hafta daha etkili olacağı tahmininde bulunan yetkililer, bu yıl yaşanan sellerde toplam 62 kişinin öldüğünü, 12 bin evin hasar gördüğünü kaydetti.



