Peru'da toprak kayması: 150 ev toprak altında kaldı
Güney Amerika ülkesi Peru'nun kuzeyinde bir tepenin bir kısmının perşembe günü çökmesiyle beraber insanlar Chavin de Huantar bölgesine kaçtı. Yetkililer, yaklaşık 150 evin toprak altında kaldığını söyledi.
Peru'da yaşanan toprak kayması 150 evin toprak altında kalmasına neden oldu. Kayda alınan videolardan birinde bir toz bulutu ve gökyüzünü karartan devasa bir kaya görüldü.
Ülkenin savunma bakanı Jose Luis Gavidia TVPeru'ya 150 evin toprak kaymasına kapıldığını doğruladı ve bölgesel bir kurtarma ekibinin köylülerin tahliyesi için yardıma gittiğini belirtti.
Gavidia şunları söyledi:
"Başkandan Chavin de Huanter bölgesine gitme emri aldım. Elimizdeki ilk rapor, etkilenen 150 kadar evin olduğu ve bölgeye asker gönderdiğimiz yönünde. Belediye başkanıyla görüştüm. Görünüşe göre dışarı çıkamayan yaşlı bir adam varmış ama bunu teyit edemedik. Acil servisteyim ve oradakilerle buluşacağız."
Peru Devlet Başkanı Pedro Castillo ise "sakin olun" mesajı gönderdi.