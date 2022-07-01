Dünya Peruda toprak kayması 150 ev toprak altında kaldı
AMERİKA

Peru'da toprak kayması: 150 ev toprak altında kaldı

Güney Amerika ülkesi Peru'nun kuzeyinde bir tepenin bir kısmının perşembe günü çökmesiyle beraber insanlar Chavin de Huantar bölgesine kaçtı. Yetkililer, yaklaşık 150 evin toprak altında kaldığını söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Peruda toprak kayması: 150 ev toprak altında kaldı
Peru'da yaşanan toprak kayması 150 evin toprak altında kalmasına sebep oldu

Peru'da yaşanan toprak kayması 150 evin toprak altında kalmasına neden oldu. Kayda alınan videolardan birinde bir toz bulutu ve gökyüzünü karartan devasa bir kaya görüldü.

Ülkenin savunma bakanı Jose Luis Gavidia TVPeru'ya 150 evin toprak kaymasına kapıldığını doğruladı ve bölgesel bir kurtarma ekibinin köylülerin tahliyesi için yardıma gittiğini belirtti.

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Gavidia şunları söyledi:

  • "Başkandan Chavin de Huanter bölgesine gitme emri aldım. Elimizdeki ilk rapor, etkilenen 150 kadar evin olduğu ve bölgeye asker gönderdiğimiz yönünde. Belediye başkanıyla görüştüm. Görünüşe göre dışarı çıkamayan yaşlı bir adam varmış ama bunu teyit edemedik. Acil servisteyim ve oradakilerle buluşacağız."

Peru Devlet Başkanı Pedro Castillo ise "sakin olun" mesajı gönderdi.

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FOTOĞRAF 14
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Şiddetli yağmurların etkili olduğu ülkede ocak ayı sonunda başkent Lima başta olmak üzere ülkenin Arequipa, Huancavelica, Ica şehirlerinde acil durum ilan edilmişti.
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Şiddetli yağmurların etkili olduğu ülkede ocak ayı sonunda başkent Lima başta olmak üzere ülkenin Arequipa, Huancavelica, Ica şehirlerinde acil durum ilan edilmişti.
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Yetkililer, son üç gündür devam eden şiddetli fırtınanın akabinde meydana gelen sel ve toprak kaymalarında en az on kişinin öldüğünü belirtti.
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Ülke genelinde, şubat ayı başında, etkili olan selde en az 23 kişi ölmüş, 37 kişi yaralanmıştı. Yaklaşık 72 bin kişinin etkilendiği selde 15 bin binada hasar oluştuğu, 994 bina, 14 köprü ve 46 kilometre karayolunun kullanılamaz hale geldiği bildirilmişti.
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Peru'da aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen selde ondan fazla kişi hayatını kaybetti.
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Peru'da aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen selde ondan fazla kişi hayatını kaybetti.
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Peru'da aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen selde ondan fazla kişi hayatını kaybetti.
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Büyük Okyanus'un doğusundaki yüzey sıcaklığının artması sonucu meydana gelen şiddetli yağışların iki hafta daha etkili olacağı tahmininde bulunan yetkililer, bu yıl yaşanan sellerde toplam 62 kişinin öldüğünü, 12 bin evin hasar gördüğünü kaydetti.
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Yetkililer, son üç gündür devam eden şiddetli fırtınanın akabinde meydana gelen sel ve toprak kaymalarında en az on kişinin öldüğünü belirtti.
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Yetkililer, son üç gündür devam eden şiddetli fırtınanın akabinde meydana gelen sel ve toprak kaymalarında en az on kişinin öldüğünü belirtti.
Title
Büyük Okyanus'un doğusundaki yüzey sıcaklığının artması sonucu meydana gelen şiddetli yağışların iki hafta daha etkili olacağı tahmininde bulunan yetkililer, bu yıl yaşanan sellerde toplam 62 kişinin öldüğünü, 12 bin evin hasar gördüğünü kaydetti.
Title
Ülke genelinde, şubat ayı başında, etkili olan selde en az 23 kişi ölmüş, 37 kişi yaralanmıştı. Yaklaşık 72 bin kişinin etkilendiği selde 15 bin binada hasar oluştuğu, 994 bina, 14 köprü ve 46 kilometre karayolunun kullanılamaz hale geldiği bildirilmişti.
Title
Büyük Okyanus'un doğusundaki yüzey sıcaklığının artması sonucu meydana gelen şiddetli yağışların iki hafta daha etkili olacağı tahmininde bulunan yetkililer, bu yıl yaşanan sellerde toplam 62 kişinin öldüğünü, 12 bin evin hasar gördüğünü kaydetti.
Peru'da 12 bin ev kullanılmaz halde
Peru'da aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen selde ondan fazla kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, son üç gündür devam eden şiddetli fırtınanın akabinde meydana gelen sel ve toprak kaymalarında en az on kişinin öldüğünü belirtti. Büyük Okyanus'un doğusundaki yüzey sıcaklığının artması sonucu meydana gelen şiddetli yağışların iki hafta daha etkili olacağı tahmininde bulunan yetkililer, bu yıl yaşanan sellerde toplam 62 kişinin öldüğünü, 12 bin evin hasar gördüğünü kaydetti.
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