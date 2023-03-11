Peru'da yoğun yağış: Seller altı can aldı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin Erken Uyarı Merkezi, Marmara Bölgesi'ni cumartesi ve pazar günleri için uyardı. Yapılan açıklamada sağanak ve gök gürültülü yağışların beklendiği belirtilirken vatandaşlara tedbirli olunması konusunda uyarıda da bulunuldu.