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Dünya

Peru'da yoğun yağış: Seller altı can aldı

Güney Amerika ülkelerinden Peru'nun kuzey bölgelerinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde, 6 kişi hayatını kaybetti. Arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtilirken, Piura ve Lambayeque isimli bölgelerde etkili olan yağışların 749 evi sular altında bıraktığı kaydedildi.

07:41 . 11/03/2023 Cumartesi
AA
Peru'da yoğun yağış sellere yol açtı

Peru'da yoğun yağış sellere yol açtı

Ulusal Sivil Savunma Enstitüsüne (INDECI) göre, Piura ve Lambayeque bölgelerinde etkili olan yağışlar nedeniyle 749 ev sular altında kaldı.

Yoğun sellerde 6 kişi hayatını kaybetti, arama kurtarma çalışmaları ise aralıksız devam ediyor.

Cajamarca, Lambajeque, Piura ve Tumbes kentlerinde ciddi yağış beklendiğini duyuran INDECI, bu şehirlerde kırmızı alarm ilan edildiği kaydetti.

Yetkililer, nehirlerin taşma riskinin yüksek olduğunu belirterek, halkı dikkatli olmaları konusunda uyardı.


#Peru
#şiddetli yağış
#sel
#can kaybı
#sular altında kalma
1 saat önce
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Peru'da yoğun yağış: Seller altı can aldı
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