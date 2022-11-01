Dünya Peskovdan Avrupayı karıştıracak iddia Kanıtlar var
AVRUPA

Peskov'dan Avrupa'yı karıştıracak iddia: Kanıtlar var

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kırım açıklarındaki Rus donanmasına yapılan saldırının yanı sıra Kuzey Akım ve Kuzey Akım 2 gaz boru hattına sabotajlar gerçekleştirildiğini ve bu sabotajlarda da İngiltere’nin yer aldığına dair ciddi kanıtlar bulunduğunu söyledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Peskovdan Avrupayı karıştıracak iddia: Kanıtlar var
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov


Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İngiltere’nin yalnızca Rus donanmasına yapılan saldırıda değil Kuzey Akım gaz boru hatlarına yapılan saldırılarda da yer aldığını öne sürerek, "Sivastopol körfezindeki saldırıda (Rus donanmasına yapılan saldırı) operasyonun İngiliz uzmanlar tarafından yönlendirildiğine dair Rus istihbaratında ciddi deliller var. İngiltere’nin ayrıca enerji altyapılarına yapılan terör saldırılarında da yer aldığına dair de kanıtlar var. Bunu sadece Rusya için değil uluslararası enerji altyapısı olduğu için dikkate almak çok önemli. Bu bilgi herkes tarafından çok dikkatli bir şekilde analiz edilmelidir ve Avrupa başkentlerinin sessizliğine rağmen irdelenmelidir" ifadelerini kullandı.

"Karşılıksız bırakılmaz

Rusya’nın, İngiltere’ye karşı bir misillemede bulunup bulunmayacağına ilişkin açıklama yapan Peskov, "Bu tür eylemler karşılıksız bırakılmaz. Elbette bundan sonraki adımları da düşüneceğiz" dedi.

Peskov ayrıca Kuzey Akım ve Kuzey Akım 2 gaz boru hatlarının tamir edilmesi için uzmanlarla da görüşüleceğini ve buna göre karar verileceğini söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov’un eylül ayında Kuzey Akım gaz boru hatlarına yönelik saldırılarda İngiliz birliklerin yer aldığını söylemesinin ardından İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Rusya, Ukrayna’nın işgalinin ele alınmasını önlemek için yalan iddialara başvuruyor" ifadelerine yer verilmişti.

Kuzey Akım 1 ve 2'deki gaz sızıntıları durdu
DÜNYA
Kuzey Akım 1 ve 2'deki gaz sızıntıları durdu

Kuzey Akım'da 'korozyon' tehlikesi yeni sızıntılara yol açabilir
DÜNYA
Kuzey Akım'da 'korozyon' tehlikesi yeni sızıntılara yol açabilir
Rakip geliyor

Rakip geliyor

​Twitter'ın kurucusu yeni sosyal medya platformu kuruyor.
Bahçesinde öyle bir şey yetişti ki

Bahçesinde öyle bir şey yetişti ki

Limon sanıp tesadüfen dikti: Gören telefona sarılıyor.
İzmirliler LGBT dayatmasına karşı 6 Kasımda Büyük Aile Buluşması düzenleyecek

Bakan müjdeyi verdi: Kamu bankaları gereken desteği verecek.

​Bakan Çavuşoğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan tahıl diplomasisi için Putin ve Zelenskiy ile görüşecek.

​Brezilya'da seçim sonrası eylemler yaşanıyor

Sözcü Çelik: Kılıçdaroğlu bu provokasyondan dolayı özür dilemelidir.

​Yunanistan'da tekne battı: Çok sayıda yaralı ve kayıp var.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.