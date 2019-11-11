Petrol kokusunu aldılar: ABD ordusu YPG/PKK'yla petrol için ortak devriye yapıyor

Deyrizor'daki petrol sahalarına çok sayıda Amerikan askeri geldi.

ABD ordusu, Suriye’nin kuzeyi ve doğusundaki, petrol sahalarında YPG/PKK’yla devriye faaliyetlerine devam ediyor.

Türkiye-Irak-Suriye sınırı üçgenindeki Malikiye ilçesi sınırlarında kalan topraklarda terör örgütü YPG/PKK tarafından işletilen çok sayıda petrol kuyusu bulunuyor.

Suriye’nin kuzeydoğusundaki Haseke iline bağlı Malikiye’de, ABD ordusu devriyeleri ve YPG/PKK’lıları bir arada görüntülendi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör 📌#BarışPınarıHarekatı sonrası Suriye'den çekilen Amerikan askerleri, #Deyrizor petroller için geri döndü. ▪ ABD petrol sahalarından sağladığı günlük 2 milyon dolar kazançla, terör örgütü #PKK'yı finanse edilecek. REKLAM DÜNYA (@yenisafakdunya)'in paylaştığı bir gönderi ( 3 Kas, 2019, 6:01öö PST )

Örgütün sözde birimine bağlı

Teröristlerin kuyularda petrol çıkarma işlemi devam ederken, devriye atan ABD’lilere YPG/PKK’lılar eşlik ediyor.

ABD askerlerinin güvenliğini sağladıkları da görülen teröristler, örgütün sözde özel kuvvetleri olan HAT birimine bağlı.

Petrol sahasında son haftalarda devriyeleri ve askeri varlıkları artan ABD’li askerler, zaman zaman tesislere girerek örgüt sorumlularıyla görüşmeler yapıyor.

DÜNYA YPG'li teröristler için yeni bir kahramanlık senaryosunu Irak'ta yazacaklar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, önceki gün yaptığı açıklamada, "Suriye'nin zenginlikleri üzerinde Suriye halkı dışında hiç kimsenin hakkı yoktur" diye konuşmuştu.

ABD Başkanı Trump'ın "Suriye petrolleri harika, oradan bir miktar alabiriz" sözlerinin ardından, Deyrizor'daki petrol sahalarına çok sayıda Amerikan askeri geldi.



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Petrol sahasına odaklandılar

Ayrıca, Türkiye ile ABD arasında 17 Ekim’de varılan mutabakat gereği, Amerikan ordusunun teröristleri 120 saat içinde güvenli bölgeden çıkarması gerekiyordu.

ABD yönetimi, ekim ayı sonunda Suriye'deki petrol sahalarında askeri varlığını güçlendireceğini duyurduktan sonra ülkenin doğusundaki Deyrizor ili civarında da askeri tahkimatlarını artırmıştı.

ABD ordusu, Barış Pınarı Harekatı sırasında Suriye'deki 16 üs ve askeri noktasından çekilmişti. Harekat sonrasında ABD askerleri Haseke, Rakka, Aynularab'daki toplam 6 üs ve askeri noktaya geri dönmüştü.

Suriye'deki varlığını petrol sahalarına odaklayan ABD, Deyrizor'da iki üs daha inşa ediyor.

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