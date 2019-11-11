Dünya Petrol kokusunu aldılar ABD ordusu YPG/PKKyla petrol için ortak devriye yapıyor
ORTADOĞU

Petrol kokusunu aldılar: ABD ordusu YPG/PKK'yla petrol için ortak devriye yapıyor

ABD ve Rusya'nın verdiği söze rağmen terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeyindeki varlığını koruyor. YPG/PKK’lılar, petrol kuyularında ortak devriye yaptıkları ABD askerlerine özel koruma da sağlıyor.

Haber Merkezi AA
Deyrizor'daki petrol sahalarına çok sayıda Amerikan askeri geldi.
Deyrizor'daki petrol sahalarına çok sayıda Amerikan askeri geldi.

ABD ordusu, Suriye’nin kuzeyi ve doğusundaki, petrol sahalarında YPG/PKK’yla devriye faaliyetlerine devam ediyor.

  • Türkiye-Irak-Suriye sınırı üçgenindeki Malikiye ilçesi sınırlarında kalan topraklarda terör örgütü YPG/PKK tarafından işletilen çok sayıda petrol kuyusu bulunuyor.

Suriye’nin kuzeydoğusundaki Haseke iline bağlı Malikiye’de, ABD ordusu devriyeleri ve YPG/PKK’lıları bir arada görüntülendi.

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📌#BarışPınarıHarekatı sonrası Suriye'den çekilen Amerikan askerleri, #Deyrizor petroller için geri döndü. ▪ ABD petrol sahalarından sağladığı günlük 2 milyon dolar kazançla, terör örgütü #PKK'yı finanse edilecek.

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Örgütün sözde birimine bağlı

Teröristlerin kuyularda petrol çıkarma işlemi devam ederken, devriye atan ABD’lilere YPG/PKK’lılar eşlik ediyor.

ABD askerlerinin güvenliğini sağladıkları da görülen teröristler, örgütün sözde özel kuvvetleri olan HAT birimine bağlı.

Petrol sahasında son haftalarda devriyeleri ve askeri varlıkları artan ABD’li askerler, zaman zaman tesislere girerek örgüt sorumlularıyla görüşmeler yapıyor.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, önceki gün yaptığı açıklamada, "Suriye'nin zenginlikleri üzerinde Suriye halkı dışında hiç kimsenin hakkı yoktur" diye konuşmuştu.

Petrol sahasına odaklandılar

Ayrıca, Türkiye ile ABD arasında 17 Ekim’de varılan mutabakat gereği, Amerikan ordusunun teröristleri 120 saat içinde güvenli bölgeden çıkarması gerekiyordu.

  • ABD yönetimi, ekim ayı sonunda Suriye'deki petrol sahalarında askeri varlığını güçlendireceğini duyurduktan sonra ülkenin doğusundaki Deyrizor ili civarında da askeri tahkimatlarını artırmıştı.

ABD ordusu, Barış Pınarı Harekatı sırasında Suriye'deki 16 üs ve askeri noktasından çekilmişti. Harekat sonrasında ABD askerleri Haseke, Rakka, Aynularab'daki toplam 6 üs ve askeri noktaya geri dönmüştü.

Suriye'deki varlığını petrol sahalarına odaklayan ABD, Deyrizor'da iki üs daha inşa ediyor.

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