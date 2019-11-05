Dünya Pilot kokpite yolcu aldı Ömür boyu uçuş yasağı getirildi
ASYA

Pilot kokpite yolcu aldı: Ömür boyu uçuş yasağı getirildi

Pilot kokpite yolcu aldı: Ömür boyu uçuş yasağı getirildi

Çin'de ocak ayında kadın bir yolcuyu kokpite aldığı ortaya çıkan pilot, uçmaktan ömür boyu men edildi.

Haber Merkezi AA
Uçağın kokpit bölümü.
Uçağın kokpit bölümü.

Çin'de kokpite yolcu aldığı ortaya çıkan pilot bir daha uçamayacak.

  • BBC'nin haberine göre, ocak ayında yerel havayolu şirketi Air Guilin'in, Guilin'den Yangzhou kentine uçuşunda kadın bir yolcu, kokpitte çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştı.

Kokpit bölümüne alınan yolcu.

Fotoğrafın internette yayılması üzerine artan tepkiler nedeniyle Air Guilin'den yapılan açıklamada, söz konusu eylemde pilotun güvenlik düzenlemelerini ihlal ettiği ve ömür boyu uçuştan men edildiği belirtildi.

Açıklamada, olayla ilgisi olan diğer personelin de açığa alındığı kaydedildi.

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