Dünya Pilotun başı döndü F-35 düştü
ASYA

Pilotun başı döndü F-35 düştü

Tokyo yönetimine göre, havalandıktan 28 dakika sonra düşen uçağın pilotu uzaysal farkındalığını kaybetti ve kurtulmaya çalışmadı. Kara kutusuna henüz ulaşılamayan uçağın düşüş anındaki hızı 1100 kilometreydi.

Haber Merkezi Reuters Diğer
Düşen uçağın kara kutusuna da henüz ulaşılmadı.
Düşen uçağın kara kutusuna da henüz ulaşılmadı.

Japon yetkililer, 9 Nisan'da Pasifik Okyanusu'nda bir tatbikat sırasında radardan kaybolan F-35 savaş uçağı ile ilgili açıklama yaptı. Yetkililer, "pilotun büyük olasılıkla başının döndüğünü ve uzaysal farkındalığını kaybettiğini", uçağın da bu nedenle düştüğünü söyledi.

F-35 savaş uçağı Misawa kentindeki bir üsten havalandıktan 28 dakika sonra radardan kaybolmuştu.

Uçağın enkazına ertesi gün ulaşılmış, daha sonra 41 yaşındaki pilotun cesedi bulunmuştu.

Uçuşa başlamaları sonrası F-35'lerin düştüğü ikinci olay olarak kayıtlara geçti.

Japonya Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, olayın uçağın düşmesinin ardından durdurulan F-35 uçuşlarına ilave eğitimlerden sonra yeniden başlanacağı açıklandı.

'Pilot kurtulmaya çalışmadı'

Yapılan basın açıklamasında, "Pilotun, büyük ihtimalle baş dönmesi nedeniyle durumundan haberdar olmadığı anlaşılıyor" denildi.

Düşüşü öncesi uçağın hızının saatte 1100 kilometre olduğu belirtildi.

Yetkililere göre, pilot kuleye herhangi bir sorun rapor etmedi ve fırlatma koltuğuyla kurtulma girişiminde bulunmadı. Uçağın kara kutusuna da henüz ulaşılmadı.

Japonya, filosundaki eskiyen F-4 uçaklarını, tanesi 90 milyon dolar olan F-35'lerle değiştirme kararı almıştı.

Japonya Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterinde halen 12 adet F-35 savaş uçağı bulunuyor.

Pençede PKKya bir darbe daha

Pençe'de PKK'ya bir darbe daha

​Bakanlık açıkladı: Hepsi tek tek tespit edilerek imha edildi.
Konumunu kaybedebilir

Konumunu kaybedebilir

Ünlü analistten dolarla ilgili çok çarpıcı çıkış.
Moderatörü, tarihi ve saati belli oldu

Moderatörü, tarihi ve saati belli oldu

TV kanalında değil bir stüdyoda olacak.
30 dolara düşebilir

30 dolara düşebilir

​Her şey yılın ikinci yarısında neler yaşanacağına bağlı
Camiye çirkin saldırı

Camiye çirkin saldırı

Almanya'da Rahman Camisi'nde 50 Kur'an-ı Kerim yırtıldı.
'Morallerini <br>yüksek tutsunlar'

'Morallerini
yüksek tutsunlar'

Erdoğan'dan TFF Başkanına 'İzlanda' telefonu.
İzlanda'ya Milli Takım notası

İzlanda'ya Milli Takım notası

Türkiye'nin Oslo Büyükelçiliği aracılığıyla nota verilecek.
İzlanda'ya gidiyor

İzlanda'ya gidiyor

Spor Bakanı, millilere İzlanda'da destek verecek.

Hedefler vuruldu

Hedefler vuruldu

​Pençe Harekatı'nda PKK'ye bir darbe daha.
10 milyon başvuru

10 milyon başvuru

İkinci kez uzatılan süre 15 Haziran'da sona eriyor.
Gazeteci değilmiş

Gazeteci değilmiş

​Küstah İzlandalı hakkında açıklama geldi.
New York'ta bu yaz<br>her yer kırmızı beyaz

New York'ta bu yaz
her yer kırmızı beyaz

​Amerika Türk Günü coşkuyla kutlandı.
29 şehidin<br>faili öldürüldü

29 şehidin
faili öldürüldü

Bakanlık, ​Lice'de öldürülen teröristle ilgili bilgileri paylaştı.
53 ile uyarı

53 ile uyarı

​Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
Tatil yollarında<br>86 can kaybı

Tatil yollarında
86 can kaybı

İçişleri Bakanlığı trafikteki bilançoyu açıkladı.
Yine bildik görüntüler

Yine bildik görüntüler

Yaptıkları drifti kameraya almaktan utanmadılar.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.