Pişkin bakan Türkiye’yi suçladı

Suudi Arabistan Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el-Cubeyr, ABD’nin bölgedeki çıkarlarını korumak için Riyad’a silah satmak zorunda olduğunu söyledi. ABD merkezli CNN International televizyonuna konuşan Cubeyr, ABD Kongresinin, Cemal Kaşıkçı cinayetini şeffaf olarak soruşturmaması sebebiyle Suudi Arabistan’a silah satışını durdurma çalışmaları konusunda sorulan bir soru üzerine, ülkesinin ABD Kongresini ikna etmeye çalıştığını belirtti. Cubeyr, “ABD’nin Suudi Arabistan’a silah göndermesi ikimizin ortak düşmanına karşı savaş vermek için gerekli. Yemen’de İran etkisi altında bir yönetim kurulmasına karış mücadele ediyoruz. Eğer ABD Suudi Arabistan’a silah vermezse, çıkarlarını korumak için bölgeye daha çok güç göndermek zorunda kalacak. Uçak gemilerini körfeze gönderdi” dedi.

SELMAN’I KORUDU

Cubeyr, ABD istihbaratının cinayet emrini Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın verdiği iddiasının da “çok saçma” olduğunu öne sürdü. Kaşıkçı’nın öldürülmesi konusunda herhangi bir yetki verilmesinin söz konusu olmadığını iddia eden Cubeyr, “Kaşıkçı’nın öldürülmesinin ardındaki sebebin ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Bu bir hataydı. Böyle bir şeyin tekrar olmaması için kesin tedbirler aldık” dedi. Suudi Bakan, Kaşıkçı cinayetinin önceden planlandığının ve cinayet için Suudi Arabistan’ın İstanbul Konsolosluğuna bir ekibin gönderildiğinin bilindiği sorusu üzerine ise soruşturmalardan böyle bir sonuç çıkarılmadığını, soruşturmanın ve yargılamanın halen devam ettiğini söyledi.

Skandal suçlama

Öte yandan Cubeyr, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Türkiye’nin kendilerine bilgi vermediğini iddia etti. Kaşıkçı cinayetinin yargılanmasında, BM Güvenlik Konseyi’nin 5 daimi üyesi, Türkiye ve Suudi Arabistan’ın sivil toplum temsilcilerinin de bulunduğunu söyleyen Cubeyr, Kaşıkçı’nın cesedinin nerede olduğunu sorması üzerine bu konuda Türkiye’den bilgi istediklerini ve halen bir cevap alamadıklarını söyledi.