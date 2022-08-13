PJAK’a büyük darbe: MİT buldu TSK vurdu

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) terör örgütüne darbe üstüne darbe indirmeyi sürdürüyor. MİT, Suriye’nin Kamışlı şehrinde gerçekleştirdiği operasyonda, PKK/YPG’nin sözde Amude- Derbesiye eyalet genel sorumlusu ‘Rezan Cavit’ kod adlı Yusif Mehmud Rebani ile beraberindeki sözde genel istihkam sorumlusu ‘Ruhaz Amude’ kod adlı Mazlum Esat etkisiz hale getirildi.

ÖZEL EKİP KURULDU

MİT, sözde Haftanin eyalet sorumlusuyken, Türkiye’nin çok sayıda şehit verdiği eylemlerin sorumlusu ‘Rezzan Cavit’ kod adlı Yusif Mehmud Rebani’yi etkisiz hale getirmek için özel ekip kurdu. İran kolu PJAK’ın sözde en üst yürütme organı ‘Koordinasyon Komitesi’nde ‘sorumlu’ olarak da görev yapan Rebani’nin Suriye’ye görevlendirildiğini tespit eden ekip, sahadaki bilgileri Türkiye’ye göndererek operasyonun planlanmasını sağladı.

İRAN KOLU PJAK’DA GÖREV YAPTI

Saha ajanlarının bilgileri doğrultusunda gerçekleştirilen operasyon sonucu Mehmud Rebani ve beraberindeki Rezzan Cavit kod Yusif Mehmud Rebani ve beraberindeki Amude Derbesiye Eyaleti Genel İstihkâm Sorumlusu Ruhaz Amude kod adlı Madzlum Esat etkisiz hale getirildi. Rebani, 2010’da örgütün İran kolu PJAK’ın sözde en üst yürütme organı ‘Koordinasyon Komitesi’nde ‘sorumlu’ olarak görev yaptı.

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Silahlarını bırakıp kaçıyorlar

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak kuzeyinde başarıyla yürüttüğü operasyonlar sayesinde terör örgütü dağılma noktasına geldi. TSK ve MİT’in nokta operasyonları karşısında bozguna uğrayan Kandil’de panik havası hakim. Ne yapacaklarını bilemeyen örgüt mensupları silahlarını bırakarak kaçıyor.

318 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Pençe-Kilit operasyonun başladığı tarihten bu yana 318 PKK/KCK terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Mağaralarda çaresizce ölümü bekleyen örgüt mensupları ve sözde elebaşları arasındaki panik havası, teslim olan terörist ifadelerine yansıyor.

TESLİM OLMAK İSTİYORLAR

Panik dalgası çok hızla ilerledi ve Kandil’e kadar ulaştı. Terör örgütü üyeleri tek tek teslim olmak isterken, sözde elebaşları ise silahlarını saklandıkları mağaralarda bırakarak kaçıyor.