PKK Duhok'ta bir peşmergeyi daha öldürdü Terör örgütü PKK'nın Irak'ın Duhok kentinde bir peşmergeyi daha öldürdüğü bildirildi. PKK'nın geçtiğimiz günlerde düzenlediği saldırıda da 5 peşmerge hayatını kaybetmiş, intikam yemini eden IKBY Başkanı Mesud Barzani, "Hak ettikleri cezayı alacaklar" demişti.

Haber Merkezi 08 Haziran 2021, 09:39 Son Güncelleme: 08 Haziran 2021, 10:11 AA