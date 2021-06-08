PKK Duhok'ta bir peşmergeyi daha öldürdü

PKK terör örgütü, Duhok'un Zaho ilçesine bağlı Derkar nahiyesinde peşmerge güçlerine saldırdı.
Olaya ilişkin konuşan Derkar Nahiye Müdürü Edib Cafer, sabah saatlerinde PKK mensuplarınca açılan keskin nişancı ateşiyle bir peşmergenin hayatını kaybettiğini belirtti.
Dört günde ikinci saldırı
Terör örgütü PKK, 5 Haziran Cumartesi günü de Duhok'un Amedi ilçesinde peşmerge güçlerine pusu kurmuştu.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Bakanlığı, saldırı sonucu 5 peşmergenin öldüğünü, 7'sinin yaralandığını açıklamıştı.
Barzani intikam yemini etti
Kuzey Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani, terör örgütü PKK’nın saldırısı sonrası intikam yemini etmiş "Hak ettikleri cezayı alacaklar” demişti.