Dünya PKK Duhokta bir peşmergeyi daha öldürdü
ASYA

PKK Duhok'ta bir peşmergeyi daha öldürdü

Terör örgütü PKK'nın Irak'ın Duhok kentinde bir peşmergeyi daha öldürdüğü bildirildi. PKK'nın geçtiğimiz günlerde düzenlediği saldırıda da 5 peşmerge hayatını kaybetmiş, intikam yemini eden IKBY Başkanı Mesud Barzani, "Hak ettikleri cezayı alacaklar" demişti.

Haber Merkezi AA
PKK Duhokta bir peşmergeyi daha öldürdü
Duhok'ta terör örgütü PKK, geçtiğimiz günlerde 5 peşmergeyi öldürmüştü.

PKK terör örgütü, Duhok'un Zaho ilçesine bağlı Derkar nahiyesinde peşmerge güçlerine saldırdı.

Olaya ilişkin konuşan Derkar Nahiye Müdürü Edib Cafer, sabah saatlerinde PKK mensuplarınca açılan keskin nişancı ateşiyle bir peşmergenin hayatını kaybettiğini belirtti.

Dört günde ikinci saldırı

Terör örgütü PKK, 5 Haziran Cumartesi günü de Duhok'un Amedi ilçesinde peşmerge güçlerine pusu kurmuştu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Bakanlığı, saldırı sonucu 5 peşmergenin öldüğünü, 7'sinin yaralandığını açıklamıştı.

Barzani intikam yemini etti

Kuzey Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani, terör örgütü PKK’nın saldırısı sonrası intikam yemini etmiş "Hak ettikleri cezayı alacaklar” demişti.

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