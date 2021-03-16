​‘PKK petrolüne dokunma’ füzesi

Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden temizlenen Cerablus ve El Bab çevresine askeri yığınağı arttıran Rusya ve Esed rejimi, saldırılarına da devam ediyor. Suriye Milli Ordusu’nun (SMO) kontrolündeki Cerablus’un Hamran bölgesi ile El Bab’ın Terhin bölgesi, önceki akşam bir kez daha hedef alındı. Bölgedeki basit petrol rafine tesisleri ile yakıt almak için bekleyen onlarca tanker balistik füzelerle vuruldu. Saldırının ardından tankerlerin alev alması sonucu ardı ardına çok sayıda patlama yaşandı. Yerel kaynaklar patlamada yaralanan tanker şoförleri olduğunu duyurdu. Füzelerin rejimin kontrolündeki Kuveyris hava üssünden ateşlendiği belirlenirken; TSK ve SMO güçleri, üs ile El Bab güneyindeki Tadef, Nubbul ve Zehra beldelerindeki rejim mevzilerini ateş altına aldı.

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SMO ENGEL OLDU

Suriye Ulusal Ordusu kaynakları, rejimle PKK/PYD arasında petrol trafiği olduğunu ve kendilerinin bu hatta operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Yeni Şafak’a konuşan SMO komutanı, “Rejimle petrol kaçakçılığı yapan ‘Katırcı’ ailesi arasında bir anlaşma var. Katırcı ailesi PKK bölgelerinden Suriye rejimi kontrolündeki bölgelere tankerlerle petrol taşıyor. Biz bu trafiğe operasyonlar düzenleyerek engel oluyoruz. Rusya ve rejim bu baskımıza karşılık vermeye çalışıyor” dedi. Rus ve rejim güçlerinin vurduğu rafineriler bölgenin can damarı durumunda. Araçlar ve elektrik üretimi için kullanılan jeneratörlerde, bu rafinerilerden temin edilen yakıtlar kullanılıyor. Rusya ve rejim bu yüzden söz konusu rafinerileri sık sık hedef alıyor.

Dördüncü saldırı

Geçtiğimiz yıl Kasım ve Aralık ayında iki kez saldırıya maruz kalan bölge, en ağır darbeyi 5 Mart gecesi almıştı.