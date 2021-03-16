Dünya PKK petrolüne dokunma füzesi
ORTADOĞU

​‘PKK petrolüne dokunma’ füzesi

‘PKK petrolüne dokunma’ füzesi

SMO kontrolündeki Cerablus ve El Bab’da bulunan petrol rafine tesisleri Kasım’dan bu yana dördüncü kez vuruldu. Saldırıların SMO’nun, PKK bölgelerinden rejime gelen petrole taş koyması üzerine yapıldığı ortaya çıktı. SMO komutanı “Biz bu trafiğe engel oluyoruz. Rusya ve rejim bu baskımıza karşılık vermeye çalışıyor” dedi.

Hamza Hıdır Yeni Şafak
Bölgedeki basit petrol rafine tesisleri ile yakıt almak için bekleyen onlarca tanker balistik füzelerle vuruldu.
Bölgedeki basit petrol rafine tesisleri ile yakıt almak için bekleyen onlarca tanker balistik füzelerle vuruldu.

Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden temizlenen Cerablus ve El Bab çevresine askeri yığınağı arttıran Rusya ve Esed rejimi, saldırılarına da devam ediyor. Suriye Milli Ordusu’nun (SMO) kontrolündeki Cerablus’un Hamran bölgesi ile El Bab’ın Terhin bölgesi, önceki akşam bir kez daha hedef alındı. Bölgedeki basit petrol rafine tesisleri ile yakıt almak için bekleyen onlarca tanker balistik füzelerle vuruldu. Saldırının ardından tankerlerin alev alması sonucu ardı ardına çok sayıda patlama yaşandı. Yerel kaynaklar patlamada yaralanan tanker şoförleri olduğunu duyurdu. Füzelerin rejimin kontrolündeki Kuveyris hava üssünden ateşlendiği belirlenirken; TSK ve SMO güçleri, üs ile El Bab güneyindeki Tadef, Nubbul ve Zehra beldelerindeki rejim mevzilerini ateş altına aldı.

SMO ENGEL OLDU

  • Suriye Ulusal Ordusu kaynakları, rejimle PKK/PYD arasında petrol trafiği olduğunu ve kendilerinin bu hatta operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Yeni Şafak’a konuşan SMO komutanı, “Rejimle petrol kaçakçılığı yapan ‘Katırcı’ ailesi arasında bir anlaşma var. Katırcı ailesi PKK bölgelerinden Suriye rejimi kontrolündeki bölgelere tankerlerle petrol taşıyor. Biz bu trafiğe operasyonlar düzenleyerek engel oluyoruz. Rusya ve rejim bu baskımıza karşılık vermeye çalışıyor” dedi. Rus ve rejim güçlerinin vurduğu rafineriler bölgenin can damarı durumunda. Araçlar ve elektrik üretimi için kullanılan jeneratörlerde, bu rafinerilerden temin edilen yakıtlar kullanılıyor. Rusya ve rejim bu yüzden söz konusu rafinerileri sık sık hedef alıyor.

Dördüncü saldırı

Geçtiğimiz yıl Kasım ve Aralık ayında iki kez saldırıya maruz kalan bölge, en ağır darbeyi 5 Mart gecesi almıştı. Terhin ve Hamran balistik füzelerle vurulmuş, çoğu petrol yüklü 250’den fazla tanker havaya uçmuş, 5 sivil ölmüş, 28 sivil de yaralanmıştı.
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