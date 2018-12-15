Dünya PKK Sincarda aradığı desteği bulamadı
ORTADOĞU

PKK Sincar'da aradığı desteği bulamadı

PKK Sincar'da aradığı desteği bulamadı

Ezidi Demokrat Partisi Genel Sekreteri Haydar Şeşo, terör örgütü PKK'nın Musul'un Sincar ilçesinde Türkiye karşıtı gösteri düzenlemek için kapı kapı dolaşarak adam toplamaya çalıştığını ancak başarılı olamadığını söyledi. Sincar'ın Sinun kasabası sakini bir Ezidi "Birçok vatandaş isteyerek değil ancak korkarak katılıyor. Sabahtan beri sadece 30 kadar kişi toplayabildiler" dedi.

AA
Arşiv
Arşiv

Irak'ta Ezidi Demokrat Partisi Genel Sekreteri Haydar Şeşo, terör örgütü PKK'nın Musul'un Sincar ilçesinde Türkiye karşıtı gösteri düzenlemek istediğini ancak adam toplayamadığını söyledi.

Şeşo, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Sincar'daki PKK hedeflerine önceki gün düzenlediği hava saldırısı sonrası bölgedeki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Terör örgütünün, Sincar merkeziyle Sinun kasabasında Türkiye karşıtı gösteri düzenlemek için kapı kapı dolaşarak adam toplamaya çalıştığını belirten Şeşo, ancak Ezidilerin PKK'ya mesafeli durması nedeniyle bu gösterinin henüz gerçekleşemediğini ifade etti.

Sincar'daki hedeflerin Türk savaş uçakları tarafından vurulmasının sebebinin PKK olduğunun altını çizen Şeşo, şunları söyledi:

  • "Şengal'deki (Sincar) kamplarını boşaltıp bölgeden çekip gitsin. Şengal'in bombalanmasının asıl nedeni PKK'nın kendisidir. Bu yüzden PKK'ya karşı olduğumuzu açık bir şekilde ifade ediyoruz. PKK, ivedi bir şekilde ilçemizi terk etmelidir."

Irak merkezi hükümetine çağrıda bulunan Şeşo, Bağdat'tan PKK'nın Sincar'daki ihlallerinin önüne geçmesini, Türk yetkililerle sorunun çözümü için anlaşmaya varmalarını istedi.

Güvenlik gerekçesiyle isminin açıklanmasını istemeyen Sincar'ın Sinun kasabasından bir Ezidi vatandaş da, "Bugün 4 PKK'lı evimizin kapısını çalıp Türkiye karşıtı yapılacak gösteriye katılmamızı istediler. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Birçok vatandaş isteyerek değil ancak korkarak katılıyor. Sabahtan beri sadece 30 kadar kişi toplayabildiler." ifadelerini kullandı.

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