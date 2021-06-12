PKK Suriye'de hastaneyi hedef aldı: 13 ölü 27 yaralı

Suriye’de terör örgütü YPG/PKK, Halep iline bağlı Afrin ilçesine art arda 2 füze saldırısı gerçekleştirdi.

Afrin ilçe merkezine yönelik ilk saldırıdan yaklaşık 15 dakika sonra yaralılar hastaneye kaldırılırken sivil savunma ekiplerini hedef alan ikinci bir saldırı düzenlendi.

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13 kişi öldü, 20'den fazla yaralı var

Hatay Valiliği, saldırılarda 13 sivilin hayatını kaybettiğini, 27 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Saldırılar nedeniyle Afrin’deki Şifa hastanesi ve civardaki evlerde büyük hasar meydana geldiği belirtildi.

Öte yandan sivil savunma ekiplerinin yaralıları hastaneye kaldırma çalışmaları sürüyor.

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MSB: Hesabını misliyle verecekler

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Saldırıyı gerçekleştiren terör örgütü PKK/YPG’ye ait hedefler derhal ateş altına alınmış, doğrudan masum sivilleri hedef alan bu alçak saldırı Rusya Federasyonu tarafına bildirilmiştir. İnsanlık düşmanı teröristler bu saldırıların hesabını misliyle vereceklerini bilmelidir." denildi.

1⃣Terör örgütü PKK/YPG, insanlık dışı bir saldırı daha gerçekleştirdi. Tel Rıfat bölgesinde yuvalanmış teröristler Afrin şehir merkezini ve Şifa hastanesini top ve ÇNRA atışlarıyla hedef aldı. Saldırıda 13 sivil hayatını kaybederken çok sayıda sivil de yaralandı. pic.twitter.com/NyFhlcwEay — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 12, 2021

İbrahim Kalın: Bu saldırıya sessiz kalmak suça ortak olmaktır

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Terör örgütünün Suriye'deki kolu, vahşi yüzünü bir kez daha gösterdi. Bu saldırı karşısında sessiz kalmak suça ortak olmaktır." ifadelerini kullandı.

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