Dünya PKK Suriyede hastaneyi hedef aldı 13 ölü 27 yaralı
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PKK Suriye'de hastaneyi hedef aldı: 13 ölü 27 yaralı

Hatay Valiliği, terör örgütü YPG/PKK'nın saldırısında Afrin'deki özel hastanede tedavi gören 13 sivil hayatını kaybettiğini, 27 sivilin ise yaralandığını açıkladı. MSB'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, terör hedeflerinin derhal ateş altına alındığı vurgulanırken, "İnsanlık düşmanı teröristler bu saldırıların hesabını misliyle vereceklerini bilmelidir." denildi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise, "Bu saldırıya sessiz kalmak suça ortak olmaktır." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
PKK Suriyede hastaneyi hedef aldı: 13 ölü 27 yaralı
PKK Afrin'de hastaneyi hedef aldı

Suriye’de terör örgütü YPG/PKK, Halep iline bağlı Afrin ilçesine art arda 2 füze saldırısı gerçekleştirdi.

Afrin ilçe merkezine yönelik ilk saldırıdan yaklaşık 15 dakika sonra yaralılar hastaneye kaldırılırken sivil savunma ekiplerini hedef alan ikinci bir saldırı düzenlendi.

13 kişi öldü, 20'den fazla yaralı var

Hatay Valiliği, saldırılarda 13 sivilin hayatını kaybettiğini, 27 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Saldırılar nedeniyle Afrin’deki Şifa hastanesi ve civardaki evlerde büyük hasar meydana geldiği belirtildi.

Öte yandan sivil savunma ekiplerinin yaralıları hastaneye kaldırma çalışmaları sürüyor.

MSB: Hesabını misliyle verecekler

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Saldırıyı gerçekleştiren terör örgütü PKK/YPG’ye ait hedefler derhal ateş altına alınmış, doğrudan masum sivilleri hedef alan bu alçak saldırı Rusya Federasyonu tarafına bildirilmiştir. İnsanlık düşmanı teröristler bu saldırıların hesabını misliyle vereceklerini bilmelidir." denildi.

İbrahim Kalın: Bu saldırıya sessiz kalmak suça ortak olmaktır

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Terör örgütünün Suriye'deki kolu, vahşi yüzünü bir kez daha gösterdi. Bu saldırı karşısında sessiz kalmak suça ortak olmaktır." ifadelerini kullandı.

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