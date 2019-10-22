Dünya PKK/YPGli teröristler Tel Abyadı köstebek yuvasına çevirmiş Çok sayıda tünele ulaşıldı
BARIŞ PINARI HAREKATI

PKK/YPG'li teröristler Tel Abyad'ı köstebek yuvasına çevirmiş: Çok sayıda tünele ulaşıldı

PKK/YPG'li teröristler Tel Abyad'ı köstebek yuvasına çevirmiş: Çok sayıda tünele ulaşıldı

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/YPG’den arındırılan Suriye’nin Tel Abyad kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerinin meskun mahal operasyonu devam ediyor. Kentteki arama tarama çalışmaları sırasında birlikler çok sayıda tünele ulaştı. Tel Abyad'ı köstebek yuvasına çeviren teröristlerin çok farklı noktalardan çıkışı olan kilometrelerce uzunluğunda birçok tünel ile hazırlık yaptığı ortaya çıktı. Ayrıca operasyonlar sırasında birçok tünelde tuzaklanmış patlayıcı bulunduğu belirlendi.

Haber Merkezi DHA
​Bazı tüneller tamamen imha edilirken, bazıları ise kapatılarak kullanılamaz hale getirildi.
​Bazı tüneller tamamen imha edilirken, bazıları ise kapatılarak kullanılamaz hale getirildi.

Fırat’ın doğusunda PKK/YPG tarafından oluşturulmak istenen terör koridorunun sonlandırılması, sınır güvenliğinin sağlanması ve yerlerinden edilmiş Suriyeli sivillerin geri dönüşüne olanak sağlanması amacıyla TSK geçen 9 Ekim günü Barış Pınarı Harekatı’nı başlattı. Suriye Milli Ordusu askerlerinin de katıldığı harekatın 5’inci gününde Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesiyle komşu olan Suriye’nin Rakka kentinin Tel Abyad ilçesi teröristlerden kurtarıldı.

DHA
Teröristlerin geride bıraktığı tuzaklanmış patlayıcıların da imha edildiği meskun mahal operasyonunda teröristlerin kentin neredeyse her noktasına tünel inşa ettiği görüldü.

Meskun mahal operasyonu kapsamında TSK ve SMO birliklerinin arama tarama çalışmaları sırasında birçok tünel ve sığınağa ulaşıldı. Teröristlerin geride bıraktığı tuzaklanmış patlayıcıların da imha edildiği meskun mahal operasyonunda teröristlerin kentin neredeyse her noktasına tünel inşa ettiği görüldü.

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SMO teröristlere ait bir zırhlı aracı ele geçirdi
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SMO teröristlere ait bir zırhlı aracı ele geçirdi
Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Resulayn'da YPG/PKK'lı teröristlere ait bir zırhlı aracı ele geçirdi.


Bazılarının yapımı hala devam edip labirenti andıran tünellerin birbirine bağlantılı olduğu ve bir noktadan girildiğinde çok farklı bir bölgeden çıkış yapılabildiği görüldü.


DHA
Tel Abyad'ı köstebek yuvasına çeviren teröristlerin çok farklı noktalardan çıkışı olan kilometrelerce uzunluğunda birçok tünel ile hazırlık yaptığı ortaya çıktı.

Kenti adeta köstebek yuvasına dönüştüren teröristlerin betonarme olarak yaptığı tünellerin genellikle genişliğinin 1, yüksekliğinin ise ortalama 1,5 metre olduğu görüldü.

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Yan yana iki kişinin zor hareket edebildiği ve içerisindeki kişinin başını eğerek yürüyebildiği tünellerin birden fazla çıkış noktası ile aynı zamanda olası bir harekat durumunda teröristlerin kaçmalarına olanak sağlayacak şekilde hazırlandığı belirlendi. Yıllardır kentte bazılarının uzunluğu kilometrelerce olan tünel inşa eden teröristlerin bu sayede rahat hareket etmeyi ve olası hava saldırılarından korunmayı amaçladığı belirtildi.

DHA
Teröristlerin geride bıraktığı tuzaklanmış patlayıcıların da imha edildiği meskun mahal operasyonunda teröristlerin kentin neredeyse her noktasına tünel inşa ettiği görüldü.

PKK/YPG’li teröristlerin Tel Abyad merkezindeki betonarme tünellerin yanı sıra kırsaldaki kayalık bölgelerin altını da oyarak sığınağa dönüştürdüğü ifade edildi.

DHA
Operasyonlar sırasında birçok tünelde tuzaklanmış patlayıcı bulunduğu belirlendi.

Tuzaklanmış tüneller kapatılıyor

Barış Pınarı Harekatı ile büyük darbe alan teröristlerin Tel Abyad’dan ayrılmadan önce tünellerin büyük bölümünü patlayıcılar ile tuzaklayarak TSK ve SMO askerlerine zarar vermek istediği de ortaya çıktı.

DHA
Bazı tüneller tamamen imha edilirken, bazıları ise kapatılarak kullanılamaz hale getirildi.

Güvenlik güçlerinin meskun mahal operasyonu sırasında birçok tünelde tuzaklanmış patlayıcı bulunduğu belirlendi. Patlayıcıların imha edilmesinin ardından bazı tüneller tamamen imha edilirken, bazıları ise kapatılarak kullanılamaz hale getirilerek işlevsizleştirildi.
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