PKK'dan SMO komutanına bombalı saldırı

PKK’lı teröristler, SMO komutanının aracına bombalı saldırı düzenledi. Saldırı, dün öğle saatlerinde Azez ilçe merkezinde meydana geldi. Suriye Milli Ordusu bileşenlerinden “Asefte Şemal” grubu komutanlarından Abu Necim, evinden çıktığı esnada aracına önceden yerleştirilen EYP infilak ettirildi.

Aracın hurdaya döndüğü patlamada Abu Necim ile evin önündeki 2 çocuğu yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı. Patlama sonrası siviller bölgeden uzaklaştırıldı. Yerel güvenlik güçleri tuzaklanmış başka patlayıcı olup olmadığına yönelik çalışma yaptı ancak bölgede başka patlayıcıya rastlanmadı. SMO komutanlarının bulunduğu bölgelerle halkın yoğun olduğu alanlarda önlemler arttırıldı. Faillerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.