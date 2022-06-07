Dünya PKKdan SMO komutanına bombalı saldırı
ORTADOĞU

PKK'dan SMO komutanına bombalı saldırı

Bölgede panikleyen PKK’lı teröristler, SMO komutanlarını hedef alıyor. Azez’de SMO komutanlarından Abu Necim’e evinin önünde bombalı saldırı düzenlendi. 2 çocuğu yaralandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
PKKdan SMO komutanına bombalı saldırı
SMO komutanlarından Abu Necim’e evinin önünde bombalı saldırı düzenlendi.

PKK’lı teröristler, SMO komutanının aracına bombalı saldırı düzenledi. Saldırı, dün öğle saatlerinde Azez ilçe merkezinde meydana geldi. Suriye Milli Ordusu bileşenlerinden “Asefte Şemal” grubu komutanlarından Abu Necim, evinden çıktığı esnada aracına önceden yerleştirilen EYP infilak ettirildi.

Aracın hurdaya döndüğü patlamada Abu Necim ile evin önündeki 2 çocuğu yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı. Patlama sonrası siviller bölgeden uzaklaştırıldı. Yerel güvenlik güçleri tuzaklanmış başka patlayıcı olup olmadığına yönelik çalışma yaptı ancak bölgede başka patlayıcıya rastlanmadı. SMO komutanlarının bulunduğu bölgelerle halkın yoğun olduğu alanlarda önlemler arttırıldı. Faillerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

PKK'nın bomba yüklü maket uçağı düşürüldü
DÜNYA
PKK'nın bomba yüklü maket uçağı düşürüldü
Sel baskınına dikkat

Sel baskınına dikkat

Meteoroloji üç bölgeyi uyardı.
Appledan yeni zam kararı

Apple'dan yeni zam kararı

Etkinlik sonrası tüm ürünlerin fiyatı arttı.
Meksika Devlet Başkanı ABDnin Amerika Zirvesine katılmayacak: Kimse dışlanmamalıydı

​Bakan Bilgin 'Dosya önümüzde' diyerek açıkladı.

Arda Turan'a <br>iki teklif var

Arda Turan'a
iki teklif var

G.Saray ​Kaptanı Arda Turan karar aşamasında.

Maçlarını izletiyor

Maçlarını izletiyor

​İstediği futbolcu için milli maça scout gönderdi.

​Bakan Bilgin: Temmuz ve aralıkta yeni müjdelerimiz olacak.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan 3600 ek göstergenin detaylarını açıkladı.
'C Ligi'ndeysek hak etmişizdir'

'C Ligi'ndeysek hak etmişizdir'

Teknik direktör ​Stefan Kuntz'tan dikkat çeken milli takım eleştirisi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm memurlara müjde.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.