PKK’lılar İsrail için savaşıyor!

Sosyolog İsmail Mansur Özdemir’in İnsani ve Sosyal Araştırmalar Merkezi için hazırladığı “Terörle Küresel Mücadelenin Kodları” başlıklı raporda Gazze’de süren savaşa ilişkin ilginç tespitler yer aldı. Raporda, uluslararası toplumun, DAEŞ bünyesindeki savaşçıları terörist olarak tanımlayan ve küresel imkânlarla izleme, takip, yakalama ve yargılama yapan Batılı ülkelerin Gazze’deki vahşete katılanları yabancı terörist savaşçı statüsünde bile görmediği dikkat çekildi.

DESTEK VEREN ÜLKELER YARGILANMALI

“DAEŞ unsurları için işletilen tüm hukuki ve güvenlik prosedürleri Gazze soykırımına dahli olanlar için de uygulanmalı” diyerek uluslararası çifte standarta dikkat çeken Özdemir şu ifadeleri kullandı:

“Lahey’de devam eden soykırım davası esas alınarak Gazze’deki sivil katliamlarına doğrudan ve alenen destekleri sebebiyle sürecin içinde bulunan ülkelerin de yargılanması, uluslararası adalet açısından son derece önemli. Soykırım suçuna dahil olan ve destek sağlayan ülkeler, uluslararası terörle mücadele ilkeleri kapsamında uluslararası bir mahkemede yargılanmalı."

PKK’LI LEJYONLAR

Raporda ayrıca bazı YPG, PYD ve PKK unsurlarının da Gazze’de İsrail-PKK kardeşliği temelinde İsrail lehine savaştığı, hatta bazı terör unsurlarının bu savaşta öldüğü kaydedildi. Raporda, “Ülkemizi geçiş ülkesi olarak kullanan ya da ülkemiz vatandaşı olup dinî, ideolojik ya da ekonomik sebeplerle eli Gazze’de kana bulanmış herkese ‘yabancı terörist savaşçı’ statüsünde muamele edilmeli ve bu kişiler Türk yargısı önünde hesap vermelidir” denildi.

SOYKIRIM SPONSORU

Raporda, yabancı terörist savaşçıların mali yükünü ABD’nin yardımları ve Yahudi lobisinin bağışlarıyla karşılandığı dikkat çekildi. İsrail’in tüm askerî ve teknolojik üstünlüğüne rağmen Filistinli direnişçilere karşı gösterdiği zafiyeti kamufle etmek adına yabancı terörist savaşçı kullanması hem bölgenin yeni gerçeklerine hem de bölgenin güvenliği ve istikrarı için yeni bir olguya işaret ettiği vurgulandı.

16 terörist kaçarken yakalandı

Edirne’de, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terörle mücadele, emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Ekiplerce yürütülen çalışmalar kapsamında son bir haftada yurt dışına kaçmaya çalışan 16 terör örgütü mensubu sınırda yakalandı. Şüphelilerden 11'inin FETÖ, 3'ünün DHKP-C, 2'sinin PKK üyesi olduğu belirlendi. Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.







