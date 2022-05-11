PKK'nın bomba yüklü maket uçağı düşürüldü

TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki operasyonları devam ediyor. Operasyonlarda, üs bölgelerine saldırı yapmak üzere yaklaşan PKK'ya ait patlayıcı yüklü bir maket uçak düşürüldü. Ayrıca bölücü terör örgütü mensuplarına ait 4 mağara ve 1 sığınak kullanılamaz hale getirildi.

Mühimmat ve yaşam malzemeleri imha edildi

Mağara ve sığınaklarda ele geçirilen 1 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet Kırıkkale piyade tüfeği, 3 adet kanas keskin nişancı tüfeği, 1 adet zagros keskin nişancı tüfeği, 1 adet doçka uçaksavar makinalı tüfeği, 3 adet RPG-7 roketatar, 1 adet 6'lı bombaatar, 250 adet biksi makinalı tüfek mühimmatı, 200 adet doçka uçaksavar makinalı tüfek mühimmatı, 9 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 20 adet 81 milimetrelik havan mühimmatı, 30 adet el yapımı patlayıcı, 18 adet VS50 mayın, çok miktarda el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme, 19 adet kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 4 adet kanas keskin nişancı tüfeği şarjörü, 1 adet keskin nişancı dürbünü, 2 adet dürbün, 2 adet Yaesu el telsizi, 1 adet VHF sabit merkez telsizi, örgütsel doküman ile muhtelif sağlık ve yaşam malzemesi imha edildi.

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