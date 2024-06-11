Polis gelince evini havaya uçurdu: Şüphelinin kalıntıları molozların arasında tespit edildi

ABD’nin Virginia eyaletinde Aralık 2023’te meydana gelen olayda polis, bir kişinin evinin camından 30-40 kez işaret fişeği ateşlediği ihbarı üzerine Arlington kentindeki bir eve geldi. Evdeki 56 yaşındaki James Yoo evin içine barikat kurarak polise direndi.

Polis, Yoo’nun kendilerine birkaç kez ateş ettiğini belirtti ancak bir süre sonra evde şiddetli bir patlama oldu.