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Dünya

Polis gelince evini havaya uçurdu: Şüphelinin kalıntıları molozların arasında tespit edildi

ABD’de Aralık 2023’te meydana gelen ve bir şüphelinin kendi evini havaya uçurarak hayatını kaybettiği olaya ilişkin polis aracı ve vücut kamerası görüntüleri, 7 Haziran’da düzenlenen basın toplantısında paylaşıldı.

10:50 - 11/06/2024 Salı
DHA
Foto: New York Post
Foto: New York Post

ABD’nin Virginia eyaletinde Aralık 2023’te meydana gelen olayda polis, bir kişinin evinin camından 30-40 kez işaret fişeği ateşlediği ihbarı üzerine Arlington kentindeki bir eve geldi. Evdeki 56 yaşındaki James Yoo evin içine barikat kurarak polise direndi.

James Yoo'nun kalıntıları patlamanın ertesi günü molozların arasında tespit edildi.

Polis, Yoo’nun kendilerine birkaç kez ateş ettiğini belirtti ancak bir süre sonra evde şiddetli bir patlama oldu.

Yoo’nun öldüğü evin patlama anlarının vücut kamerası ve araç kamerası görüntüleri, yetkililerce 7 Haziran’da basın konferansıyla yayınlandı.

#ABD
#Virginia Eyaleti
#Polis
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