Dünya Polis tarafından aranan kaçak İsveç Başbakanı Anderssonun evinden çıktı
AVRUPA

Polis tarafından aranan kaçak İsveç Başbakanı Andersson'un evinden çıktı

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson'un evinde oturum izni bulunmayan ve yasa dışı çalışan 25 yaşındaki bir kadının yakalandığı ortaya çıktı. Yakalanan kadının hırsızlık suçundan hüküm giydiği ve polis tarafından arandığı öğrenildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Polis tarafından aranan kaçak İsveç Başbakanı Anderssonun evinden çıktı...
İsveç Başbakanı Magdalena Andersson

Temizlik şirketinin güvenlik zilinin yanlış alarm vermesiyle 21 Aralık 2021'de Başbakan Andersson'un Stockholm'ün Nacka bölgesinde evine baskın yapan polisler, 25 yaşında oturma ve çalışma izni bulunmayan yasa dışı çalışan bir temizlikçi kadınla karşılaştı.

Hırsızlık hükümlüsü

Expressen gazetesinin haberine göre, kadın İsveç'e ilticasının Mart 2020'de reddedilmesiyle ülkede kaçak olarak yaşamaya başladı. Eylül 2020'de bir mağazada hırsızlık suçundan hüküm giyen kadının o tarihten beri de polis tarafından arandığı aktarıldı.

Olay sonrası hizmet aldığı temizlik firmasına çok sert tepki gösteren Başbakan Andersson, aldatıldığını belirterek, söz konusu firma ile tüm ilişkilerini kestiğini duyurdu.

Andersson, "Hizmet alırken de her şeyin doğru düzgün olmasına elimden geldiği kadar dikkat ediyorum. Buna rağmen düzgün hizmet almak isterken sahtekar firmalar tarafından kandırılmak, hilelerle mücadele için daha sıkı kanunlar çıkarmamızı gerektirecek." dedi.

Muhalefet tepkili

Olayı "Temiz kapı skandalı" olarak değerlendiren muhalefetteki Ilımlı Muhafazakar Parti (Moderat) Grup Başkan Vekili Tobias Billström, Başbakan'ın düştüğü durumun kaygı verici olduğunu kaydetti.

Devleti yöneten politikacıların evlerinde yasa dışı kişilerin çalışmasını endişe verici bulduğunu vurgulayan Billström, onlar aracılığıyla dış güçlerin ülkeye şantaj yapabileceğini söyledi.

Güvenlikçi uzman SEPO'yu suçladı

Eski İsveç Ticareti Güvenlik Müdürü Dick Malmlund, olayın skandal olduğunu, baş sorumlusunun da İsveç İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatı (SEPO) olduğunu söyledi.

Ülkenin en fazla korunan kişilerinden olan Başbakan Andersson'un evine alınacak hizmetlilerin SEPO tarafından güvenlik soruşturmasından geçirilmesi gerektiğini belirten Malmlund, olayda SEPO'nun ağır kusurlu olduğunu ifade etti.

İsveç'te yaşayan Türk kökenli siyasetçiye ırkçı tehdit mektubu gönderildi
OYNAT 00:30
İsveç'te yaşayan Türk kökenli siyasetçiye ırkçı tehdit mektubu gönderildi
İsveç'te Farklı Renkler Partisi (Nyans) Genel Başkanı Mikail Yüksel'e içinde 'Ülkene dön, pis domuz' yazan mektup gönderildi. Mektupta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Müslümanları aşağılayan ırkçı ifadeler de dikkati çekti. Türk asıllı siyasetçi Yüksel, yaptığı açıklamada, uzun süredir ırkçı ve Türkiye karşıtlarının hedefinde olduğunu belirterek, 'Özellikle terör örgütlerine ve İslamfobiye karşı yaptığım siyaset, çok kişiyi rahatsız ediyor. Bu yüzden hakaretlere ve ırkçı saldırılara uğruyorum.' ifadesini kullandı.

İsveçli Bakan PKK’lı heyeti ağırladı tam destek sözü verdi: 376 milyon dolar destek verecekler
DÜNYA
İsveçli Bakan PKK’lı heyeti ağırladı tam destek sözü verdi: 376 milyon dolar destek verecekler
Beşiktaş sonunu getiremedi

Beşiktaş sonunu getiremedi

Rize'de 4 gol atıldı 2 de kırmızı kart çıktı.
Beşiktaşın yeni yeteneği mest etti

Beşiktaş'ın yeni yeteneği mest etti

17 yaşındaki futbolcu, Rizespor maçında gündem haline geldi.
Bosna Hersekte 9 Ocakta neler oldu: Sırplar saldıracak söylentileri nedeniyle tedirgin olan Boşnaklar evlerini terk etti

​Türkiye'nin 9 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı.

Norveç'te tedarik sıkıntısı: Kullanılmış iç çamaşırı verilecek.

Bakan Kurum'dan İstanbul açıklaması.

Ülkenin dört bir yanından geliyorlar

Ülkenin dört bir yanından geliyorlar

Kapısında bekleyen askerleriyle dikkat çekiyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.