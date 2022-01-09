Polis tarafından aranan kaçak İsveç Başbakanı Andersson'un evinden çıktı

Temizlik şirketinin güvenlik zilinin yanlış alarm vermesiyle 21 Aralık 2021'de Başbakan Andersson'un Stockholm'ün Nacka bölgesinde evine baskın yapan polisler, 25 yaşında oturma ve çalışma izni bulunmayan yasa dışı çalışan bir temizlikçi kadınla karşılaştı.

Hırsızlık hükümlüsü

Expressen gazetesinin haberine göre, kadın İsveç'e ilticasının Mart 2020'de reddedilmesiyle ülkede kaçak olarak yaşamaya başladı. Eylül 2020'de bir mağazada hırsızlık suçundan hüküm giyen kadının o tarihten beri de polis tarafından arandığı aktarıldı.

Olay sonrası hizmet aldığı temizlik firmasına çok sert tepki gösteren Başbakan Andersson, aldatıldığını belirterek, söz konusu firma ile tüm ilişkilerini kestiğini duyurdu.

Andersson, "Hizmet alırken de her şeyin doğru düzgün olmasına elimden geldiği kadar dikkat ediyorum. Buna rağmen düzgün hizmet almak isterken sahtekar firmalar tarafından kandırılmak, hilelerle mücadele için daha sıkı kanunlar çıkarmamızı gerektirecek." dedi.

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Muhalefet tepkili

Olayı "Temiz kapı skandalı" olarak değerlendiren muhalefetteki Ilımlı Muhafazakar Parti (Moderat) Grup Başkan Vekili Tobias Billström, Başbakan'ın düştüğü durumun kaygı verici olduğunu kaydetti.

Devleti yöneten politikacıların evlerinde yasa dışı kişilerin çalışmasını endişe verici bulduğunu vurgulayan Billström, onlar aracılığıyla dış güçlerin ülkeye şantaj yapabileceğini söyledi.

Güvenlikçi uzman SEPO'yu suçladı

Eski İsveç Ticareti Güvenlik Müdürü Dick Malmlund, olayın skandal olduğunu, baş sorumlusunun da İsveç İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatı (SEPO) olduğunu söyledi.

Ülkenin en fazla korunan kişilerinden olan Başbakan Andersson'un evine alınacak hizmetlilerin SEPO tarafından güvenlik soruşturmasından geçirilmesi gerektiğini belirten Malmlund, olayda SEPO'nun ağır kusurlu olduğunu ifade etti.

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OYNAT 00:30 İsveç'te yaşayan Türk kökenli siyasetçiye ırkçı tehdit mektubu gönderildi İsveç'te Farklı Renkler Partisi (Nyans) Genel Başkanı Mikail Yüksel'e içinde 'Ülkene dön, pis domuz' yazan mektup gönderildi. Mektupta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Müslümanları aşağılayan ırkçı ifadeler de dikkati çekti. Türk asıllı siyasetçi Yüksel, yaptığı açıklamada, uzun süredir ırkçı ve Türkiye karşıtlarının hedefinde olduğunu belirterek, 'Özellikle terör örgütlerine ve İslamfobiye karşı yaptığım siyaset, çok kişiyi rahatsız ediyor. Bu yüzden hakaretlere ve ırkçı saldırılara uğruyorum.' ifadesini kullandı. BiP'te paylaş

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